法国全国再大罢工 称或是最后的决战

法国/退休改革

法国各工会组织及多党派鼓动的罢工示威今天在全法国展开。虽然反对马克龙政府的退休改革计划立场依然坚定，但支持罢工与示威的人数，今天可能不及先前已经有过的13次全国大罢工。多家组织均称这可能是最后一次全国式的大罢工。但工会警告，反对退休计划的势头不会减弱。巴黎公共交通今天受影响，但程度些微。

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法国工会希望再次动员起来反对养老金改革。今天法国各地预计将有40万至60万示威者参加第14天的全国反对养老金改革行动。工会仍然希望相信反对改革的人能够取得胜利，他们打算在议会审查废除提高退休年龄措施的法案前两天进行大规模的动员。几个月后，很难再次动员人们，但愤怒仍然存在。

法国总统马克龙希望反对退休改革运动自动偃旗息鼓，为此，马克龙曾许诺以白天为期限给法国带来新面貌。。根据马克龙4月17日的讲话时间，他给自己说服民众和 "重获国家动力 "的100天已经过半，显然，马克龙今天仍处于游行队伍中的口号和批评的第一靶子。

通过宪法第49.3条强行在议会中通过改革所引起的不信任感仍然显著。根据Ifop的民意调查，57%的法国人支持周二的示威活动。

另一方面，这场运动似乎已经减弱。敲打锅碗瓢盆抗议的声音变得越来越少，罢工日也变得不那么频繁。一个多月后，再次动员人们并不容易，一些工会在低声议论，虽然许多法国人支持这场运动，但经过四个多月的历史性动员，并没有成功阻止退休改革计划通过，抗议者也累了：不是每个人下一次都会去示威。

评论说，许多法国人现在已经厌倦了，尽管他们反对退休改革，但不再对抗议活动有任何期待。然而，各工会组织仍然希望有一个强有力的动员。对工会组织来说，利害关系有两个方面：保持对退休改革抗议胜利的希望，以及在夏季休假前有一个更长远的看法。虽然团结可能暂时还没有得到回报，但它确实为工会提供了新的前景。

巴黎的动员规模最大，预计将有多达7万名示威者。

针对示威中暴力甚至打砸现象，警方调集强大警力预警。根据内政部的消息，法国警方今天出动4000多名警员维持示威的秩序。

除了街头抗议，反对派继续寻求在议会推出制止甚至取消先前通过的退休改革计划实施的法案。此前此类尝试，均在议会被否决，两天后，新的尝试，预计也不会走入表决程序前就被否决。

法国总统马克龙今天继续在法国西北地区查访，反对派谴责总统蔑视庞大示威抗议的愤怒与民意，而远远逍遥。

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