安纳西持刀袭击案：检察官称，没有明显的恐怖主义动机

法国，攻击案

周四（6月8日）法国安纳西湖附近的一个公园里，一名男子持刀袭击数名儿童，导致共六人受伤，其中包括4名年仅三岁的儿童，三名受害者伤势严重。行凶男子已被警方逮捕。据安纳西检察官今天下午表示，此案 "没有明显的恐怖主义动机"。

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受伤儿童中包括一名英国儿童和一名荷兰儿童，年龄在三岁左右。

安纳西检察官Line Bonnet周四下午在与法国总理伯尔纳共同举行的新闻发布会上说，此案 "没有明显的恐怖主义动机"。伯尔纳说，行凶者没有在情报部门的名单上，也没有 "确定的 "精神病史，她称其行径 "令人憎恶"，并表达了全国对受害者慰问声援。

当地政府说；事件发生在早上9点45分，行凶者手持一把刀 在欧洲公园附近实施攻击，安纳西所在的上萨瓦省已经成立了一个危机处理小组。

法国France24的报道说，行凶者32岁的叙利亚男子此前在瑞典曾生活了10年，根据2023年4月26日的一项规定，他获得了瑞典难民的身份。据警方消息，他曾合法进入法国，并于2022年11月在法国提交了第二个庇护申请。

事件发生后，马克龙总统谴责攻击是彻头彻尾的 "懦弱行径"。他在推文中说“几名幼童和一个成年人伤势严重生死未卜，全国都在震惊之中。我们与伤者、伤者的家人和投入紧急动员急救部门的所有人同在"。

点击视频收看攻击事件几位现场目击者的陈述。

02:19 French scientific police work on the area after several children and adults have been injured in a knife attack at the Le Paquier park near the lake in Annecy, in the French Alps, France, June 8, 2023. REUTERS/Denis Balibouse REUTERS - DENIS BALIBOUSE

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