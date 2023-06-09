法国安纳西持刀伤人：受伤儿童的健康状况开始好转

法国/社会/安纳西持刀伤人

法国安纳西持刀伤人事件中，受伤儿童的健康状况开始好转，行凶者的临时拘押时间被延长。

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法新社报道，在安纳西持刀袭击中受伤的四名儿童的健康状况于周五开始好转，总统马克龙周五来到这座备受惊吓的城市，向所有在悲剧中进行干预的人的勇气致敬。

法新社援引不同的消息来源说，在司法层面，调查仍在继续，行凶者自被捕以来一直“完全保持沉默”，警方延长了对行凶者的拘押时间。

法新社还报道，周五和妻子一起前往事发地的法国总统马克龙高兴地说，有关四名受伤儿童健康状况的消息“是积极的”。在受伤的儿童中，有一名小女孩是荷兰人，她在在日内瓦的一家医院住院，据荷兰外交部长称，这名荷兰小女孩“脱离了危险”。

法国总统马克龙和其妻子布丽吉特，周五上午先在格勒诺布尔会见了在那里住院的另外三名受伤小孩的医护人员和他们的家人。

总统夫妇随后前往安纳西，先是去了医院，然后又去了省政府，向所有在周四的悲剧中提供“帮助和支持”的人们致意。

至于行凶者Abdalmasih H.，据接近调查的消息人士称，自被捕以来，行凶者没有对自己的行为做出任何的解释，他并“阻挠警方对他的拘押”，尤其是“在地上打滚”。“调查仍在继续”，特别是要“确定他的个性、他的经历，以及他到法国后都干了些什么。”

另一位接近调查的消息人士补充说，“行凶者完全保持沉默”。

周五上午，行凶者接受了精神病学检查，如果检查的结果是他的辨别能力消失了的话，那么警察就会解除对他的拘押，然后就由医生接手了。

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