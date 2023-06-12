德约科维奇法网第三次夺冠 创纪录拿下第23个大满贯

体育，法网公开赛

塞尔维亚世界网球名将德约科维奇在周日（6月11日）的法国公开赛决赛中以7-6、6-3、7-5击败挪威选手卡斯帕-鲁德，第三次赢得法网男单冠军，由此也书写下世界网球历史的新篇章：打破纪录，成为世界首个获得23个大满贯冠军的网球运动员，超过了西班牙名将拉斐尔-纳达尔（22个大满贯冠军）和瑞典瑞士名将罗杰-费德勒（20个大满贯冠军）。

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法国电视France24的相关报道说，尽管在此次法网公开赛，德约科维奇并没有打出自己职业生涯最精彩的比赛，但他充分抓住了有利时机：包括纳达尔因伤病没有参赛，以及在半决赛中与他对垒的西班牙排名第一的名将阿尔卡拉斯状态不佳，最终拿下了他在法网的第三个冠军奖杯，由此而也打破纪录，成为世界上第一个拥有23个大满贯冠军奖杯的网球选手。 德约科维奇用了20年的时间创造了这个记录，在他刚刚36岁的时候。他以此次胜利再次证明自己仍然实力不可小觑。

德约科维奇今年年初刚刚赢得了澳网男单的冠军，现在又在巴黎夺得法网的胜利，接下来他将在即将开始的英国温布尔登网球赛上卫冕。

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01:13 Джокович с Кубком мушкетеров REUTERS - LISI NIESNER

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