法国谴责俄罗斯冒仿媒体刊发攻击西方的宣传 称不配当联合国安理会常任理事国

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法国官方周二指责俄罗斯通过冒仿在法国主要日报上发表敌视乌克兰的虚假文章，并对法国开展大规模的信息干预行动，而这些袭击干预行动是莫斯科 "混合战争 "的一部分。法国斥责俄罗斯"不配作为联合国安理会常任理事国"。

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法国外交部长科隆纳在部长发言人宣读的一份声明中说：“法国当局发现存在一个操纵针对法国的数码信息攻击运动，该运动是俄罗斯行为体所为，俄罗斯国家实体或与俄罗斯国家有关联的实体通过扩大虚假信息参与其中。”

法国称，巴黎正在与其他盟友国家进行密切沟通接触，以制止俄罗斯发动的混合战争。

法国外交部长发言人Anne-Claire Legendre说，该攻击活动通过锁定法国网站，针对冒仿几个法国媒体网站，以及法国外交部和法国其他政府网站发动袭击。

法新社说，到目前为止，在涉及到数码信息攻击的肇事归因时，法国一直遵循谨慎的政策。

但法国外交部部长说：“俄罗斯大使馆和俄罗斯文化中心的参与，包括通过俄罗斯机构在社交网络上的机构账户，都积极参与扩大这一信息攻击运动，进一步说明了俄罗斯正在实施的混合战略，以破坏民主辩论的条件。”

据一位参与此案的安全人士告诉法新社，政府公布的行动更确切地说，是 "已经知道的袭击活动的第二阶段，但行动方式更复杂，旨在规避反措施，现象不那么明显"。但以邪恶替身形式攻击。欧洲组织EU DisinfoLab和美国巨头Meta在2022年就已经对此提出警告。

去年9月底，Facebook的母公司宣布，它已经在其平台上拆除了一个源自俄罗斯的 "秘密影响 "行动，旨在提高这些来自冒仿盗版网站的文章的知名度，其发起人，被查证是两家营销和信息技术咨询公司，他们为此花费了10.5万美元来推广冒仿信息。

据安全人士解释说："Meta公司原本希望它的揭发报告能终止这些冒仿攻击行动，但事实并非如此。

至少有四家法国日报：《巴黎人报》、《费加罗报》、《世界报》和《20分钟》，是这些行动的受害者，但其他主要媒体也是目标，特别是在德国比如FAZ, Der Spiegel, Bild, Die Welt, 等等。

黑客们在一个与这些媒体的官方网站完全相同的页面上制作了假文章，但露馅的不同的域名，例如.ltd而不是.fr，显示是冒仿的网站。

这些文章非常先进，点击其中的假冒文章链接甚至可以进入真正报纸的其他文章。这些假文章然后通过社交网络传播，试图提高它们的宣传的病毒性。目前看来病毒性影响很低。

据这位安全人士告诉法新社，"我们已经发现了几十个由俄罗斯人购买的网站域名，用于仿冒盗版。我们面对的不是以小打小闹行事的人。他们正处于一个“工业化”生产链进程的开始"，这位安全人士说，"我们不知道他们的最终目标是什么。是针对某些人群的微观目标吗？还是长期的低强度行动吗？还是为了在某个特定时间采取大规模行动？"但安全专家警告说，整个行动都协调得非常好，结构也很好。

该行动的最初结构被称为RRN，取自亲俄网站RRN.world，代表可靠的最近新闻（以前称为可靠的俄罗斯新闻），该网站在乌克兰战争开始几个月后创建，分享散发大量虚假信息，特别是关于在乌克兰基辅旁布查镇Boutcha发现的屠杀事件。

除了错别字之外，攻击还进行其他影响行动，如制作反泽来斯基的漫画或亲俄叙事，以及通过某些所谓的 "重塑 "网站进行造谣。

法新社说，这些行动是已经被记录在案的俄罗斯影响力模式的一部分。在入侵乌克兰的情况下，莫斯科正在依靠虚假信息来破坏西方公众舆论对乌克兰的支持。

一位欧洲高级官员12日表示，俄罗斯总统普京正在 "等待西方社会的疲惫"。该官员说，“比如散发诸如上一个冬天是温和的，但如果下一个冬天是艰难的，供暖价格飙升，日子会很不好过的煽动言论，这就可能在社会上引发紧张。”

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