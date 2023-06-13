马克龙将出席创新科技沙龙开幕 支持法国式人工智能

创新科技沙龙

法国总统马克龙明天（6月14日周三）将出席在巴黎举行的创新科技沙龙（VivaTech），宣布对法国人工智能公司和创新的最新支持措施，爱丽舍宫表示，科技行业在长达两年的金融环境宽松之后，目前正经历着资金短缺的现状。

法国总统马克龙在2022年创新技术沙龙上和大学生握手。

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在创新科技行业欧洲最大的活动上，法国总统预计将宣布一系列措施，包括追加资金，支持主要语言模型的法语数据库，以及无需等待未来欧洲对人工智能的监管。

今天，马克龙就发表推文说： "在人工智能领域，我希望法国成为冠军，并站在这场新工业革命的最前沿。明天在创新科技沙龙上，我将宣布加快资金、培训和研究的步伐。作为欧洲人，我们还必须促进规范和掌握这项技术"。

总统的这次参观是法国专门讨论技术和工业主权周的一部分，今天从南部阿尔代什地区开始，专门讨论法国的药品生产，最后在布尔歇的巴黎航展开幕前，讨论低碳航空问题。

据爱丽舍宫称，预计马克龙将特别说明，他打算 "抢占 "未来欧洲人工智能法规的某些条款，以便在法国实施这些规定，而无需等待欧盟进行的漫长程序，例如通知用户内容是由人工智能制作。

法新社指出，马克龙在沙龙时，他身旁还将有法国人工智能初创公司Mistral的首席执行官Arthur Mensch，这家公司的两位创办人曾分别在谷歌和脸书的母公司Meta任职，他们刚刚开启近1亿欧元的第一轮融资。

出席沙龙还将是马克龙延长2018年 "人工智能计划 "的机会，这一计划最初提供了15亿欧元资金，但没有涵盖生成性人工智能，而自2022年底聊天生成预训练转换器（ChatGPT）推出以来，生成性人工智能已经变得至关重要。

预计法国总统将更广泛地谈论创新科技的融资问题，而在国会中，总统多数派的议员保罗·米迪将向政府提交他通过减税将法国人的储蓄资金引向创新科技领域的建议。

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