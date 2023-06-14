法国再聚焦乌克兰战后重建 促进国际融资

法国/乌克兰/战后重建

法国外交部长周三宣布，法国将在下周于伦敦举行的国际会议上宣布 "为重建乌克兰的民用基础设施提供新的资金"。

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据法国外交部长科隆纳所宣布，"我将参加6月21日在伦敦举行的关于乌克兰重建的国际会议，除其他事项外，我将宣布法国为重建乌克兰关键的民用基础设施提供新的资金，这些基础设施日复一日地受到俄罗斯的军事攻击"。

法国外长科隆纳14日在法国参议院接受质询回答提问中作如上宣布。法新社说，然而，科隆纳没有透露这笔资金的规模。

据科隆纳说："现在开始关注重建后果还为时过早"。但"这就是我们几个月来一直在推动的事情"。她强调说，法国是世界工业七国集团中第一个任命乌克兰重建议题"特使"，专门负责这一重建问题的国家。

据科隆纳说："皮埃尔-海尔布隆正在与乌克兰方面合作，以确定重建优先需求，并与国际捐助者合作，为希望在乌克兰投资的法国公司建立融资并制定具体措施"。

法国财政总监皮埃尔-海尔布隆在3月初被法国总统马克龙任命之前，是欧洲复兴开发银行的副行长。

法国外长科隆纳说，法国也在考虑这些参与重建的公司的 "安全准则"，因为乌克兰目前仍然是一个处于战争状态的国家。

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