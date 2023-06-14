法国创新科技沙龙今天隆重开幕

法国/科技/VivaTech

第七届法国创新科技沙龙展览会今天开幕，展览会吸引了包括2200多家参展商，并由国际知名人士主持各项议题展会，以及1万名公司代表到场。尽管入场费为620欧元，展位价格有时超过10万欧元，该展览会仍然显得熙熙攘攘。

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据法新社今天报道称，在欧洲最大的科技展创新科技沙龙VivaTech的开幕式上，法国总统马克龙主持开幕式，并提出一项支持法国人工智能的计划，要更广泛地支持法国的科技初创企业，不少这样的企业在成功创办两年后已经耗尽资金。

创新科技沙龙也是一个旨在普及技术的活动，包括有壮观和娱乐性的创新。参观者将发现一个具有增强现实功能的滑雪面具、“有血有肉”的机器护理人员、能唤醒昏昏欲睡的司机的初创技术、一幅由人工智能带来的梵高画作、车轮上的机器人、无人机、氢动力汽车...... 预计将有近10万名游客参加周六的开放日。

自2017年以来，作为 "创业国家 "的拥护者，马克龙将像每年一样，在下午5点左右发表关于人工智能和创新的演讲之前，在过道上漫步，会见企业家。此前他在凡尔赛门的演讲是专门讨论法国工业主权，从药品到航空。

马克龙昨天在他的推特上说，"在人工智能领域，我希望法国成为冠军，并站在这场新工业革命的最前沿。明天，在VivaTech贸易展上，我将宣布加快资金、培训和研究的步伐。作为欧洲人，我们也必须向前迈进，以规范和控制这项技术"。

据法新社，预计马克龙将宣布为法国式人工智能提供新的资金，包括法语语言模型，以及鼓励投资创新的措施。据爱丽舍说，就监管而言，马克龙希望 "抢先 "执行未来欧洲人工智能监管的某些规定，以便毫不拖延地在法国实施，特别是尊重告知用户内容是由人工智能制作的义务。

在马克龙身边的将有Mistral的首席执行官Arthur Mensch亮相，这是一家由来自谷歌和Meta（Facebook）创办的人工智能初创公司，刚刚筹集了1.05亿欧元，是法国在该领域投资的记录之一。

在这次活动之前，马克龙邀请了该领域的一些专家在星期五共进午餐。其中之一是Facebook的人工智能研究主管Yann Le Cun，他呼吁发展 "开源"（开放代码）模型，也将在创新科技沙龙VivaTech上发言。

法新社说，但今年展会的真正明星无疑是马斯克，他是Twitter、特斯拉和SpaceX的老板。他将在有4000个座位的会场发表备受瞩目的演讲，法国希望被选为未来特斯拉工厂的所在地。对于一个像马斯克科技老板来说，这是一个具有象征意义的选择：20世纪90年代和21世纪，在巴黎苹果博览会的全盛时期，史蒂夫-乔布斯就曾是在这个礼堂向成千上万的着迷粉丝展示苹果品牌的最新产品。

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