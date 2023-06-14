马克龙将与马斯克会面

马斯克欲在法投资

欧美 – 法国总统马克龙14日利用法国欧洲科技创新展览会（VivaTechnology）的机会宣布，他将于周五与马斯克会面，“与他谈谈汽车”；而法国政府正希望说服这位美国亿万富翁在法国建厂。

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总统马克龙还补充说， “我们将讨论涉及的人工智能、社交网络、监管框架”。 “我还会和他讨论汽车、电池。在这个领域他一直赞扬法国和欧洲的吸引力”。

马斯克因其言论和对社交网络 Twitter 的野蛮收购而备受争议，他正寻求在美国、德国和中国已有的工厂之外再建立一个新的巨型工厂。

2023年法国欧洲科技创新展览会（Viva Tech）将于6月14日至17日在法国巴黎凡尔赛门展览馆举行。法新社巴黎消息报道说，马斯克将于周五在展览会上发言。

法国数字部长让-诺埃尔·巴罗(Jean-Noel Barrot)在接受美国CNBC 财经节目时表示，法国是特斯拉建厂的最佳地点。

5月中旬，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克与法国总统马克龙会面，讨论了特斯拉在法国投资的可能性。据悉，特斯拉有意在法国建立一座汽车工厂，这将是该公司在欧洲的第二座工厂。

目前，特斯拉在柏林的超级工厂已经实现了每周生产 5000 辆汽车的水平，但该公司仍有扩大产能的空间。特斯拉的目标是在本世纪末将其全球年产能从 200 万辆提高到 2000 万辆。为了实现这一目标，公司需要建造更多的超级工厂。

会面后，马斯克对法国媒体表示，他希望特斯拉能够在未来在法国进行“重大投资”。马斯克还计划与法国财政部长布鲁诺・勒梅尔会谈，探讨特斯拉是否可以享受法国为新投资绿色技术提供的税收优惠。

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