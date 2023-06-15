巴黎奥运会圣火未启程 接力费用高已有争议

法国/巴黎奥运会/圣火接力

法国巴黎明年举办夏季奥运会面临的难题又加一桩，传递奥运圣火的费用被批评太高了，沿途所经城镇，当地政府拿不出钱来举办圣火接力。应当节衣缩食也要办与不应该花钱办的争论甚嚣尘上。

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关于2024年奥运会，本台报道称，法国各省面临举办奥运圣火接力的成本问题。

2024年5月，奥运圣火将乘坐法国著名的贝伦号帆船穿越地中海，抵达马赛的老港，然后在全国各地接力传递三个月。它将穿越54个省和5个海外领土，行程12,000公里。引发费用很高争议，准备支付的在地部门和拒绝支付的地方之间已经开始辩论。

当人们热切期待圣火的正式路线时，一些省份已经宣布他们将不接办圣火接力。例如，圣火可能不会经过克勒兹省或滨海夏朗德省。原因是当地抱怨费用太高付不起。一般预算估计在150,000至180,000欧元之间。对于上维埃纳省议会主席Jean-Claude Leblois来说，这个金额太高了。他所在的部门将拿不出钱且不会主办这场火焰传递。他对此表示遗憾。对他来说，这场体育庆祝活动本应在整个法国都免费进行。

那么，接力价格是如何确定的？

奥运会和残奥会组织委员会（Cojop）要求所经地提供18万欧元的奥运捐款。这是一笔款项，对所有省份都一样。这个价格是与法国各省大会（ADF）一起确定的，"巴黎2024年组委会发言人Michaël Aloïsio解释说，这笔捐款占火炬接力总费用的三分之一，巴黎2024及其私人合作伙伴支付三分之二。这笔款项用于支付圣火传递每一天的部分费用，包括所需设备设施、火炬手和举办聚会活动。体育历史学家、瑞士洛桑大学教授Patrick Clastres对这一财政要求感到惊讶："我不相信经济上的应有的附带利益，这不是一个与举办环法自行车赛有相同影响的事件，环法自行车赛吸引了无数两轮车爱好者"。

法国的许多地方与部门都尽其所能让圣火通过。例如，夏朗德省增加了其体育预算。未来两年增加的预算将有助于为圣火的通过所需资金。该省负责青年和体育的副主席Célia Hélion解释了这一决定："我拿出计算器，结果是每个居民50生丁，"她笑着说，强调火炬传递对年轻人和体育俱乐部志愿者的有益作用。“我还期待这一活动能产生连锁积极影响，比如某些体育项目的报名数量增加。”

火炬的传递对一些城镇来说是天赐良机，但不一定是对整个省来说。例如，埃罗（Hérault）拒绝了这一火炬接力，但蒙彼利埃却没有。蒙彼利埃希望进行火炬传递，因此决定与两个相邻的城镇塞特（Sète）和米洛（Millau）联合起来为该项目提供资金。蒙彼利埃市长Michaël Delafosse热情洋溢："我的城市在许多体育项目上都很出色，我很幸运能在一整天内迎接这束奥运圣火接力。这对我来说是一个机会，可以突出21世纪的城市运动意义。

法国巴黎奥运会由1.1万人传递的奥运圣火预计将于2024年5月抵达，并在7月26日的塞纳河畔的巴黎举行开幕式时结束圣火旅程。然而，还有一个未知的因素是，2024年巴黎奥运会的圣火炉台将设在哪里？

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