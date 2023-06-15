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VivaTech科技创新展:马克龙宣布追加5亿欧元发展人工智能

法国总统马克龙周三（6月14日）出席在巴黎举行的欧洲最大的科技创新博览会VivaTech，他在展会讲话中宣布，将追加投资5亿欧元用于发展法国的人工智能，打造世界级产业群。

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2023年6月14日，法国总统马克龙参观位于法国巴黎凡尔赛门展览中心的Vivatech科技展。
2023年6月14日，法国总统马克龙参观位于法国巴黎凡尔赛门展览中心的Vivatech科技展。 via REUTERS - POOL
作者： 林兰
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为期四天的VivaTech是欧洲最大的科技展，周三开幕当天，马克龙出席展会，他在展会各区参观巡视了两个小时的时间，引来数以千计参展专业人士在过道上排队，希望一睹法国总统的风采。

就备受期待的对人工智能领域的支持，马克龙最终宣布了一个价值5亿欧元的计划，2018年的第一个人工智能计划是15亿欧元。这笔资金将用于创建人工智能的 "五个或十个产业集群"，发展领先世界的顶级企业群。

马克龙在博览会上以法语作了讲话，彰显他希望突出法国 "软实力 "支持法式人工智能的发展。马克龙在讲话中还介绍了其他的一些资助项目：包括将投资5000万欧元用于升级现有的Jean-Zay超级计算机项目，创建一个新的大型Exascale计算机来训练AI千兆模型。投资4000万欧元用于通用AI的挑战，用同样4000万欧元开发法语数据库，以及2亿欧元用于数字相关文化制作的项目等。

一共有125家创新企业获得了法国2030计划的资助。

点击视频，收看法国电视France24的相关报道。
French President Emmanuel Macron visits the Vivatech conference at the Porte de Versailles exhibition centre in Paris, France, June 14, 2023.
French President Emmanuel Macron visits the Vivatech conference at the Porte de Versailles exhibition centre in Paris, France, June 14, 2023. via REUTERS - POOL

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