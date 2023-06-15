VivaTech科技创新展:马克龙宣布追加5亿欧元发展人工智能

法国，科技，AI

法国总统马克龙周三（6月14日）出席在巴黎举行的欧洲最大的科技创新博览会VivaTech，他在展会讲话中宣布，将追加投资5亿欧元用于发展法国的人工智能，打造世界级产业群。

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为期四天的VivaTech是欧洲最大的科技展，周三开幕当天，马克龙出席展会，他在展会各区参观巡视了两个小时的时间，引来数以千计参展专业人士在过道上排队，希望一睹法国总统的风采。

就备受期待的对人工智能领域的支持，马克龙最终宣布了一个价值5亿欧元的计划，2018年的第一个人工智能计划是15亿欧元。这笔资金将用于创建人工智能的 "五个或十个产业集群"，发展领先世界的顶级企业群。

马克龙在博览会上以法语作了讲话，彰显他希望突出法国 "软实力 "支持法式人工智能的发展。马克龙在讲话中还介绍了其他的一些资助项目：包括将投资5000万欧元用于升级现有的Jean-Zay超级计算机项目，创建一个新的大型Exascale计算机来训练AI千兆模型。投资4000万欧元用于通用AI的挑战，用同样4000万欧元开发法语数据库，以及2亿欧元用于数字相关文化制作的项目等。

一共有125家创新企业获得了法国2030计划的资助。

点击视频，收看法国电视France24的相关报道。

02:49 French President Emmanuel Macron visits the Vivatech conference at the Porte de Versailles exhibition centre in Paris, France, June 14, 2023. via REUTERS - POOL

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