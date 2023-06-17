法国西部日前里氏5.8级强震有惊无险，一人轻伤

法国西部滨海夏朗德附近地区16日傍晚发生里氏5.3级到5.8级地震。数小时后，17日凌晨当地又发生里氏5级余震。目前除德塞夫勒省有一人轻伤外，无其它人员伤亡报告。但地震造成一些住房建筑裂损，救援人员仍在勘察受损情况。

法国西部滨海夏朗德地区2023年6月16日发生里氏5.8级强震，一些房屋受损，但目前只一人轻伤。

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首次强震发生在16日当地时间下午18点38分。震感最强处在西部滨海夏朗德大区德塞夫勒省一个小镇。根据法国全国地震观测网络以及法国地震研究中心两家机构的数据，地震强度在里氏5.3到5.8级 。大部分西部地区，从波尔多到雷恩，从利摩日到拉罗谢尔，居民都不同程度感到了震动。

数小时后，17日凌晨4点27分，德塞夫勒附近发生里氏5级余震。

从目前掌握情况来看，此次强震有惊无险。除德塞夫勒省有一人轻伤外，尚没有其它人员伤亡报告。但许多人都被突如其来的震动惊呆。卢瓦河附近城市图尔一名年轻人向法新社表示，他当时正躺在床上看书，突然感到房间在震动，墙壁上悬挂的镜子开始摆动。他当时非常害怕所在居民楼会倒塌。不过，震动只持续几秒钟。

救援人员目前正在各处查看，检查震区房屋及各种建筑是否受损。一座靠近震中的五百人小镇，教堂大钟呈现严重裂缝。十几户人家房屋因呈现裂缝，被救援人员认为目前无法居住。

法国本土并非地震频发地区。上一次里氏5级以上地震发生在2019年。斯特拉斯堡地球与环境研究所一名地震学专家向法新社表示，法国本土平均每十年会发生一次地震。而上一次西部地区发生强度相当的地震是在1972年。所以，此次地震对当地来说的确是一次重要事件。

图尔城一名26岁的大学生当时正在凉台上乘凉。她从未经历过地震。强烈的震感当时让她不知所措，不知道发生了什么，以为自己出现幻觉。

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