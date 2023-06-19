时隔四年后、巴黎航展今开幕

布尔热航展

订购飞机的巨额订单、梦想成真的空中演示、以及减少航空业对气候影响的科技展示，周一（6月19日）在巴黎北郊布尔热举行的大型航展在一个既由上升势头但又受制于社会压力的背景下拉开帷幕。法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 今天上午宣布了第 54 届国际航空、航天展的开幕，这是世界上同类大型展会中最重要的一个。

世界上最大的航空航天展于本周一（19 日）开幕，参观展会的法国总统马克龙正在与参展公司人员交谈。

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2,500 家参展商中，马克龙准备会见参展的 1,130 家法国公司中的一部分，这些公司令航空、航天业成为法国贸易平衡的最大贡献者，（2022 年为227 亿欧元）。

为支持减少飞机飞行时碳排放痕迹的技术，马克龙在上周五就已经宣布了一项高达 22 亿欧元的计划， 包括对可持续航空燃料 (SAF) 的开发，这是减少二氧化碳排放的主要方法。

两年一度的巴黎航展被称为“复苏之展”，因为新冠疫情导致众多航空公司财务枯竭、制造商的供应链永久中断，并迫使 2021 年的巴黎展会被取消。

展会组织者——欧洲空客公司和法国航空、航天工业集团(Gifas) 的老板 傅里（Guillaume Faury）兴奋地向法新社表示：这是“展会令人激动好日子的回归”。

6 月 19 日至 25 日，坐落巴黎北部的布尔热机场预计将接待超过 32万名游客，展会前四天是留给专业人士参加的；从本周五直到周末则对公众开放。

如果说美国参展商在本次展会是强势回归，俄罗斯则因为西方对莫斯科的制裁而成为不受欢迎的人。 中国也参展，但必须等到在其他展会上才能看到中国制造的第一架现代中程飞机——中国商飞的C919型飞机，这一机型希望在最畅销的空客 A320 neo 和波音 737 MAX 之间找到一席之地。

法新社指出，虽然全球空中交通有望恢复到疫情前的水平，但航空公司正在寻求更新自己的机队，配备利润更高的飞机，这些飞机消耗的燃料更少，因此排放二氧化碳也越少，以此满足在2050年实现碳中和的禁令。

而且，由于在未来几年要交付的飞机订单已满，在世界空中交通量将翻番的同时，各大飞机制造商也在预估自己业务量的增长。

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