法国6至11岁学童 13%可能罹患心理疾病

在法国，在6 至 11 岁的学龄儿童中，13% 的人至少罹患一种可能的精神健康障碍。这是根据法国公共卫生部于 6 月 20 日发布的第一项关于该主题的全国性研究。

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根据法国幸福指数研究调查机构 “Enabee” 所做的第一项这类的心理健康全国性研究结果，在 6 至 11 岁的法国学龄儿童中，13% 的法国学童可能至少罹患一种可能的精神健康障碍。这是费加罗报的报道。

然而，这些调查指数是在新冠疫情危机期间衡量的，在新冠危机前，由于没有对该年龄组学童的调查数据，因此无法估计新冠疫情造成的可能影响。

法国公共卫生部是于 6 月 20 日星期二发布了这也是法国政府所做的第一项关于儿童心理健康的全国性研究。

儿童幸福感指数调查

在此之前，关于法国儿童幸福感调查的数据都很陈旧或是支离破碎的数据。 但是，新冠疫情危机凸显了对最年轻人群的心理健康状况进行监测的必要性。

法国幸福指数研究调查机构于 2022 年 5 月 2 日至 7 月 31 日在法国本土，对约 400 所学校的 15,000 多名儿童和教师以及 10,000 名家长进行了特定问卷调查。

具体来说，5.6%的法国学童“可能患有情绪障碍”，要么是焦虑症（分离焦虑、广泛性焦虑、特定恐惧症），要么是抑郁症。

大约 6.6% 的儿童有“可能的与人对立的障碍”（这是一种特别愤怒的情绪、争吵或挑衅行为）。 最后，3.2% 的学童可能有持续性注意力不集中和/或者过动动障碍 (ADHD)。

另外，调查结果也显示，可能的情绪障碍在女孩中更常见，行为障碍则在男孩中更常见。

法国政府健康机构指出，这项研究定期重复进行，可以跟踪指标的演变，评估可能发生的重大事件（例如：传染性疾病、环境等）的影响，并采取预防措施。

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