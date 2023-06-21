中非金矿9中国人命案 瓦格纳栽赃法国 巴黎要回击

法国/俄罗斯/中非

今年3月，武装分子在中非共和国一处金矿杀害9名中国公民后，互联网上流传的一段视频称，法国国家官方秘密下令发动此次袭击，并计划抹黑俄罗斯雇佣军组织瓦格纳。法国对视频追踪，找到俄罗斯假新闻源头。法国将对针对法国的假新闻做出回击。

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据路透社今天报道称，法国将针对俄罗斯和瓦格纳在非洲栽赃法国的虚假信息作斗争。法国外交部否认法国在9名中国人死于中非金矿地雷袭击事件中扮演了任何角色。

在相关中非共和国一处金矿杀害9名中国公民事件的视频中，一名中非共和国叛军战士说“法国人想把瓦格纳赶出非洲”。这段视频给巴黎的一个媒体监测部门敲响了警钟，该部门是去年成立的，作为一项广泛外交战略的一部分，旨在恢复与法国前非洲殖民地多年影响力减弱后的关系。

法国外交部表示，法国很快就将该视频追溯到一系列 Facebook 和 Twitter 账户，这些账户与俄罗斯虚假信息有链接，其中包括来自瓦格纳的虚假信息。瓦格纳是一个与克里姆林宫关系密切的组织，在乌克兰派有侵略作战军队，并曾与非洲多个国家政府联手。

法国外交部的两名外交官表示，该视频是俄罗斯影响力活动不断扩大的一个例子，该活动加剧对法国的批评，并将莫斯科捧为中非和西非的盟友。

法国官员们警告，俄罗斯的宣传在非洲找到了肥沃的土壤，因为人们对法国数十年来的军事干预和高压外交记录感到不满。

路透社说采访了十多名法国官员，他们描述了法国日益紧迫的抗击莫斯科影响力的努力，巴黎认为假新闻这破坏了旨在克服过去以及非洲如何看待过去的长期外交努力。

据参与该事件调查的两名外交官称，该部门与法国国家警惕和防范外国数字干扰服务机构 (Viginum) 合作，拉出了大约 100 个与俄罗斯或瓦格纳相关的账户名单，这些账户发布反法国内容。

法国外交部长科隆纳本月向议会表示，非洲的反法情绪可能部分归咎于“敌对行为者，尤其是来自俄罗斯的”。

俄罗斯和瓦格纳有媒体操纵和散发虚假信息的记录，瓦格纳创始人叶夫根尼·普里戈任也承认了这一点。欧盟于二月份对瓦格纳实施制裁，原因是他涉嫌侵犯权利和散布虚假信息，包括在非洲。

这段有关中国公民被谋杀的视频是自 11 月以来大约 50 个视频之一，法国外交部一直忙于查明视频来源、进行事实核查并在需要时做出回应。

6 月 13 日，法国表示，它发现了一场与俄罗斯有关的针对外交部和法国媒体的大规模虚假信息活动，其中涉及一些与非洲监测活动相同的账户和行为者，这凸显了问题的严重性。

新团队与大使馆、法国其他部门、情报机构和法国媒体监管机构分享信息。

在许多情况下，包括中非共和国的视频，该部门建议不要直接回应，特别是当内容似乎没有获得太多关注时。

两名外交官表示，其他时候，它会识别哪些用户最活跃，并将信息发送给 Facebook 和 Twitter 等社交媒体公司，提醒他们注意恶意攻击和虚假账户。

两名法国官员表示，中非共和国的视频带有“拉赫塔计划”(Project Lakhta) 所开展活动的特征，拉赫塔计划是一项由瓦格纳创始人叶夫根尼·普里戈任 (Yevgeny Prigozhin) 资助的俄罗斯影响力行动。

普里戈任今年二月表示，他创建了互联网研究机构，即拉赫塔计划的巨魔农场，以反击他所谓的西方反俄罗斯宣传。

官员称，这段指控法国参与谋杀中国公民的视频首先出现在 Facebook 页面 Sango Ti Be-Afrika 上。法国官员们表示，Sango Ti Be-Afrika 此前曾被 Viginum 认定为针对法国的“拉赫塔计划”虚假信息的渠道。他们说，两名军事分析人士随后将这段视频发布在推特上，法国官员称他们是“拉赫塔计划”的代理人，并且经常发布支持瓦格纳的内容。

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