巴黎5区建筑发生爆炸，至少29人受伤，其中4人重伤

据法国BFM电视台报道，当地时间周三傍晚5点前不久，巴黎5区圣雅克街277号的巴黎美国学院发生了瓦斯爆炸。该建筑物的正面倒塌在路上。大约270名消防员在现场救援，动员了70辆消防车。据巴黎警方提供的一份新的临时报告，至少有4人伤势严重，处于“绝对紧急状态”，另有25人在一栋建筑倒塌并起火时受了轻伤。这些受害者中的大多数是因爆炸效应和各种投射物而受伤。相关搜救工作仍在继续。据检方的说法，救援人员在建筑的废墟中正在寻找两个人。

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事发后不久，巴黎第五区第一副区长斯维尔（Édouard Civel）通过推特表示，“第五区的居民们，圣宠谷军医院（Val-de-Grace）附近的阿方斯·拉韦朗广场（place Alfonse Laveran）刚刚发生了瓦斯爆炸，一些建筑物着火了”。他补充说，“请保持距离，让消防队介入”。

巴黎检察院说，“在现阶段，不可能确定事故的原因”。检方已对“违反注意或安全义务造成的非故意伤害”展开调查。一些目击者和当地居民报告说，他们闻到了气体的味道并听到了“巨大的爆炸声”。巴黎检察官贝库奥（Laure Beccuau）在现场说，“初步证据……使我们确认，爆炸源于该建筑”。

法新社采访的几位目击者说，他们于巴黎时间下午16:50左右在第五区的大部分地区听到发生了“大爆炸”，第五区是首都中心的富人区，是先贤祠所在地。一位不愿透露姓名的当地居民说，“我以为是炸弹袭击。它（爆炸声）在公寓里回荡”。该居民补充说，“我很担心了10秒钟，因为很多人都在窗前。”

巴黎第五区区长贝尔杜（Florence Berthout）也报告说发生了“巨大的爆炸”，并指受影响的主要建筑位于圣雅克街的主要大道上，是一所私人时装学校，连接于一家前军事医院。据了解，这是成立于1965年的巴黎美国学院所在的建筑。

贝尔杜告诉法国BFM电视台称，“爆炸非常剧烈”。她补充说：“有一些碎片掉下来，我们不得不疏散，因为玻璃掉得到处都是”。法国总理博尔内（Elisabeth Borne）则表示，“火灾正在进行中，并已蔓延到邻近的建筑物”。她保证，“所有资源正在部署”。她正在与巴黎警察局局长联系，现场监测情况。

据巴黎警察局称，有29人受伤，其中4人处于“绝对紧急状态”。搜索工作仍在继续。这些数字仍然是非常临时的。消息人士称，有两人失踪，目前正在废墟下寻找。

根据巴黎检方的说法，现阶段还不可能确定爆炸的原因。然而，一些目击者在爆炸前感觉到了强烈的气体气味，以及断电。巴黎检察院已将此案移交给地区刑事调查部门。检方告诉法国BFM电视台，已经对意外伤害展开了调查。

当地居民德洛姆（Philippe Delorme）受访时说，“我们在下午4点50分左右听到巨大的爆炸声。然后我们撤离，并很快发现美国学院建筑着火并倒塌了”。他的办公场所位于周边地区。

巴黎警察局局长努涅斯（Laurent Nuñez）在火灾现场对媒体说，消防队“阻止了火势蔓延到相邻的两座建筑，这两座建筑因爆炸而严重失稳”，里面的人员“被疏散了”。

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