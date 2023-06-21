法国将安装欧洲最大超级计算机

法国/超级计算机

法国将拥有一台最先进的欧洲超级计算机，该计算机将使人工智能的数据分析发生质的飞跃。该计算机将从2025年起向科学家开放。

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法国将接纳一台巨大的新欧洲超级计算机。正如欧盟委员会稍早所宣布，这台巨型计算机被命名为 "儒勒-凡尔纳"，将安装在巴黎地区，位于Bruyères-le-Châtel（埃松省）的高级计算机暨可持续发展能源与原子能源机构Très Grand Centre de Calcul du Commissariat aux énergies alternatives et à l'énergie atomique内。

该计算机将由欧洲联合企业EuroHPC拥有，该企业正在资助5.42亿欧元的资金，专门用于在五年内购置和该计算机运行。另一半资金主要由法国政府提供。

这是第二台基于欧洲硬件和软件的Exascale超级计算机。第一台，"木星"，将于2024年在德国启动。

据法新社说，这些巨型计算机的计算能力为每秒10亿次运算，与目前的能力相比，代表着规模的变化。例如，它们比法国目前最强大的Jean-Zay超级计算机快一千倍。

如此强大的模型在世界上仍然是非常罕见的。第一台此类超级计算机于2022年在美国启动。

超级计算机的使用对科学来说至关重要，特别是在人工智能领域，以便在具有竞争力的时间尺度内处理大量数据。

法国研究部长Sylvie Retailleau对 "法国和欧洲研究的绝佳消息 "表示欢迎。部长在一份新闻稿中说："超级计算机将在保证我们的技术主权和工业竞争力方面发挥关键作用"。

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