马克龙欲参加南非金砖集团峰会

法国/金砖集团/南非

法国总统马克龙有意参加今年8月将在南非举行的金砖集团峰会。此消息已经多时私下流传。法国官方昨天证实此消息，但指出，马克龙愿意去，还需要金砖集团峰会东道主南非邀请。法国强调唯有南非有权邀请与否，而不是金砖国家邀请，评论指法国微妙回击消息称金砖国家中有反对马克龙跻进这个发展中国家金砖集团中，而且是因为法国过于支持乌克兰抵抗俄罗斯侵略。

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法国总统马克龙可能会参加8月在南非举行的金砖集团峰会，他马克龙的外交部长科隆纳20日表示，她已经通知南非"马克龙总统可以参加并感兴趣与会"。法国外长科隆纳在结束对南非的正式访问时对媒体说："我已经告诉我的同僚潘多尔夫人（......），法国总统总统可以参加会议，马克龙有兴趣继续法国与金砖集团对话"。

这位法国部长还说，马克龙的与会决定 "必须由法国，而不是由金砖集团做出，当然首先是由南非做出邀请，因为南非是峰会的东道主"。

此前一天，在与南非外交部长纳莱迪-潘多举行的联合新闻发布会上，科隆纳明确表示，任何此类邀请都必须 "完全遵守国际法"。科隆纳讲话微妙提及普京可能出席峰会事件。

俄罗斯总统普京是国际刑事法院（ICC）发出的逮捕令的通缉目标，因为普京在莫斯科对乌克兰的侵略战争中犯下了 "驱掳 "乌克兰儿童的战争罪。这一逮捕令让南非感到不安，因为自反对种族隔离的日子以来，南非一直与克里姆林宫关系密切，但它是国际刑事法院的成员，如果普京踏上南非国土，南非就应该逮捕他。

自乌克兰战争开始以来，南非一直拒绝谴责莫斯科，声称采取中立立场，并说希望鼓励乌克兰与俄罗斯对话，这让国际舞台上的许多国家感到恼火。

科隆纳说，"南非外长潘多周一指出："如果马克龙总统参加金砖集团首脑会议，这将是迄今为止金砖峰会采取的做法中的第一个。

科隆纳强调说，"是东道主决定谁应该被邀请"，她并说决定权在南非总统西里尔-拉马福萨手中。

据法新社说，金砖集团Brics集团包括五个国家：南非、巴西、中国、印度和俄罗斯。

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