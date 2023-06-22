俄罗斯称法国有敌意 不欢迎马克龙参加金砖峰会

法国/俄罗斯/南非

俄新社周四援引俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫的话称，法国总统马克龙不适合作为金砖国家峰会嘉宾参加这个峰会，法国批评俄罗斯，俄罗斯认为法国的政策对俄罗斯具有敌意。

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俄罗斯称马克龙不适合作为金砖国家峰会的嘉宾与会。

由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的新兴经济体金砖国家集团将于八月在约翰内斯堡举行峰会。

当被问及据报道马克龙希望参加金砖峰会时，俄罗斯副外长里亚布科夫表示：“显然，那些对我们奉行如此敌对和不可接受的政策的国家领导人，如此强调和坚信俄罗斯应该在国际舞台上被孤立，不应当与我们分享共同的峰会。”该副部长称，北约的路线是要对我们造成战略失败。这样的领导人是不合适充当的金砖国家会议的客人。

里亚布科夫表示：“我们并没有隐瞒我们的这种想法，我们已经告诉南非的同事。我们希望我们的观点能够得到充分接受。”

南非目前正在考虑如果俄罗斯总统普京决定参加金砖国家峰会，要作何种法律选择，因为国际刑事法院（ICC）三月份就乌克兰战争冲突对普京发出了逮捕令。

南非是国际刑事法院成员国，理论上如果普京参加金砖国家峰会，就需要逮捕普京。

而据消息，法国称，金砖会议唯有东道国南非才有权决定是否邀请法国总统马克龙参加今年8月在南方举行的峰会。

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