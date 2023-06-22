法国敦促中国公平对待法国公司进入市场

中国/法国

法国经济部长勒梅尔呼吁中国总理李强确保法国公司 "完全公平 "地进入中国市场.法新社说，至此，中国政府经常被指控偏袒中国公司。中国总理李强许诺支持法国企业在华经营，但也敦促法国对中国企业不歧视地开放。

2023年3月13日，在中国北京人民大会堂，中国总理李强在全国人民代表大会闭幕式后的新闻发布会上讲话。

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法国经济部长勒梅尔周三呼吁中国为法国公司的市场准入提供完全公平的条件。勒梅尔说，"法国公司热爱中国，他们在中国有重大项目计划"。这位法国政府的二号人物在巴黎向中国总理和两国的商业领袖发表演讲时这样坚持认为。

据他说：“法国公司希望能够在中国投资，进入中国这个世界上最大的市场之一，并与他们的中国合作伙伴一起开发项目，所有这些自然都是应当在完全平等的条件下进行的。”

勒梅尔还说："我们也希望欢迎更多的中国投资者来到法国"，因为 "我们也有重大的项目计划"，如在杜埃建设的电池厂，或中国公司XTC和法国公司Orano在敦刻尔克建设的工厂。我们希望看到更多这样的事例"。但是，这种加强，这种平衡，必须建立在两个基本的原则之上：主权和公平竞争"。

法新社称，几分钟后，李强做出回答说："对外开放是中国的一项基本政策。"李强将在巴黎参加周四和周五举行的新全球金融公约峰会，该峰会在法国总统马克龙的倡导下，力求改善气候融资。

据李强表示，中国的目标是建立一个世界级的商业环境。李强承诺，"我们将支持你们在中国的活动"。李强敦促法国说，作为回报，“我们希望法方对中国公司保持市场开放"，并为他们提供一个非歧视性的环境。”

法新社说，李强是在法国政府展示重新实现国家工业化和减少对中国依赖的愿望时做出如上回应。李强说，"最近，欧洲出现了要求减少依赖性的声音"。李强指出，但依赖是必要的，也是相互的。世界经济的巨大海洋永远不会再变成孤立的小池塘"。

中国总理李强还说："我们希望法国企业家能够坚决支持经济全球化，并采取具体行动促进开放"。

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