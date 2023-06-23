马克龙严批俄罗斯破坏非洲稳定

法国/马克龙/俄罗斯/乌克兰

法国总统马克龙今天周五在巴黎气候融资峰会期间接受法国对外视听集团franceinfo/RFI/France 24的采访时，指责俄罗斯是一个破坏非洲稳定的力量。马克龙并对俄罗斯选择"不对国际社会起到有益的作用"表示遗憾。就乌克兰战争，马克龙称，"我希望，按照乌克兰的条件进行和平谈判的时机将会到来"。

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据法国总统马克龙谴责俄罗斯说："这是一个通过雇佣兵集团破坏非洲稳定的力量，他们来非洲从事掠夺，并对平民施展暴行"。

马克龙指出，"联合国在中非共和国对瓦格纳民兵的罪行有记录"。

法新社引述法国总统马克龙说，"俄罗斯自愿将自己置于不再尊重国际法的境地，俄罗斯自证再次成为21世纪稍有的殖民国家之一，俄罗斯对邻国乌克兰发动了一场帝国主义战争"。

就“如果俄罗斯总统普京如果明天给他打电话？的提问，马克龙说，"当然，我会拿起电话接听"，马克龙对他的采访者和听众保证说，"如果普京打电话给我问提出什么建议，我会接受，因为法国一直是一个促进与调解的国家"。但是，马克龙限定说，"只有在尊重国际法的情况下，才有可能恢复对话，因为只有国际法才能让我们生活在和平之中"。

法国总统马克龙还重申，在乌克兰的反攻中，马克龙本人称"今天没有理由给普京打电话"。马克龙称，"我希望，按照乌克兰的条件进行谈判的时机将会到来"。

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