2024巴黎奥运圣火传递路线今天揭晓

法国，巴黎奥运2024

经过数月协商，2024年巴黎奥运会圣火传递路线今天（6月23日）即将揭晓。奥运组委会选在世界最古老的大学--巴黎索邦大学举行揭幕火炬接力路线的仪式。

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法新社报道，作为涉嫌挪用公款和舞弊情况调查的一部分，巴黎2024年奥运会组委会总部办公室本周二刚刚受到警方搜查，此前有关奥运门票过于昂贵也引发争议，调查及争议一定程度上影响了揭幕圣火传递路线仪式的节庆气氛。

组委会主席托尼·埃斯坦盖周四向媒体表示， "我们希望举办一个典范的、受欢迎的奥运会，因而我们会始终保持警惕"。报道指，法国体育部长阿梅莉-乌代亚-卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castéra）周五也将出席在索邦大学的路线揭幕仪式，和巴黎官方的态度一样，她目前对周二奥组委办公室受到搜查事件未发表评论。

实际上，此前有关圣火传递大致路线此前已有透露，周五将公布具体的路线图。按照传统，奥运圣火火种将在希腊的奥林匹亚采集，圣火点燃后于2024年5月8日将由三桅帆船“贝伦号”运载，从海上抵达法国港口城市马赛。

之后圣火将开始漫长的传递旅程，经过法国约60个省和地区（包括54个法国本土省、5个海外领地等），传递将于2024年7月26日、即巴黎奥运会开幕式当晚结束。 托尼-埃斯坦盖明确表示，圣火最终的点火地点 "尚未决定"，此外"埃菲尔铁塔还没有被决定为点燃的地点"。

大约有10000人将参加执棒轮流传递圣火。报道指，此次法国奥运传递的一个新特色，是将有一个集体的接力，一个由一人执棒24人组成的小组传递圣火，他们有可能是代表一个体育联合会。报道指，将有3000个集体和7000名个人参加圣火的传递，包括残疾人，年龄在15岁以上，男女数量同等。 每位火炬手将手持圣火传递约200米的距离，为时约4分钟。

由于整个圣火传递历经数千公里，为时几个月的时间，因此传递中火炬周边安全问题极为重要，尤其是在法国持续的反对退休制度改革的社会氛围下，此前已有示威人士多次呼吁要干扰圣火传递活动。奥运组委会表示，在圣火传递时警方及宪兵将会建立 一个"路径安全泡"，并在途径的每个地区增加当地安保部署。

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