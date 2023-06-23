VivaTech2023的科特迪瓦贵宾

[法语世界]第33集

法国 – 欢迎您进入法国国际广播电台（RFI）中文节目[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第33集。本次节目介绍上周在法国首都巴黎举办2023年第七届[欧洲科技创新沙龙]（Salon Viva Tech）期间，西非国家科特迪瓦的政府发言人兼数字经济部长阿马杜·库利巴利(Amadou Coulibaly)接受本台RFI[非洲嘉宾]栏目（Invité Afrique）记者专访的采访录音片段。

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Le président français Emmanuel Macron au salon VivaTech, à Paris, le 14 juin 2023. via REUTERS - POOL

法文资料显示，[欧洲科技创新沙龙]（Salon Viva Tech）自2016年创立以来，一直得到法国现任总统马克龙(Président Emmanuel Macron)的大力支持。正是在时任经济和数字部长（26 août 2014 – 30 août 2016）马克龙的支持下，法国于2016年6月底举办了首届[欧洲科技创新沙龙]（1e Viva Tech）。当年第一届活动吸引了5千家初创企业和近5万参观者。之后不久，马克龙投入到法兰西共和国总统的竞选。

RFI Image Archive / Emmanuel Macron au salon international consacré au numérique, Viva Tech, le 24 mai 2018. Michel Euler - Pool via Reuters / RFI Image Archive

一年后的2017年06月中旬，刚刚宣誓就职一个月的马克龙总统，以法兰西共和国新任国家元首的身份为第二届[欧洲科技创新沙龙]（2e Salon Viva Tech）做了开幕演讲，并宣布设立一个100亿欧元的创新基金。此后，媒体时常会传出，共和国总统会晤来自世界各地，到法国参加这一科技创新沙龙的国际要人。

-- 科特迪瓦代表团由部长领队 -

2023年06月14日第七届[欧洲科技创新沙龙]（Salon Viva Tech）开幕日当天，西非国家科特迪瓦的代表团是由该国政府发言人兼数字经济部长阿马杜·库利巴利(Amadou Coulibaly)率领。在接受本台法广（RFI）[非洲嘉宾]（Invité Afrique）栏目记者罗兰（Laurent Correau）专访时，科特迪瓦政府发言人谈到了有关该国数字经济发展的现状与前景。

RFI Image Archive / Viva Technology 2023 - LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT EUROPÉEN STARTUP ET TECH (du 14 au 17 juin 2023. © D.R. / RFI Image Archive

科特迪瓦政府发言人兼数字经济部长说："我们（科特迪瓦）的经济自2012年以来得以保持近7%的平均增长率。世界银行在其最新的报告中预估，数字经济可为国家财富锦上添花。其估算对国内生产总值（PIB-Produit Intérieur Brut ）的贡献率为3%。而科特迪瓦的雄心则是要让这种贡献，在2025年之前翻倍。” （Son 1 - 0‘25）

RFI Image / Chronique Invité Afrique. 法广电台“非洲嘉宾”专栏 © Studio Graphique FMM

哪如何实现这种从3%到6%的成倍增幅呢？就此，科特迪瓦政府发言人库利巴利部长(Amadou Coulibaly)说，国际知名的管理咨询机构告知，宽带（haut débit）普及率每提高10%，就能对国内生产总值（PIB）贡献1%的增长率。如今，以4G为例，覆盖率在50%左右。如果能在移动宽带互联网（internet haut débit mobile）做一个跳跃，就能进一步充实国内生产总值（PIB）。

-- 科特迪瓦正在架构宽频网络 -

本台法广（RFI）法文网介绍说，科特迪瓦当前在数字经济领域的一大标志性项目是要在全国宽频网路框架内部署7000公里的光纤电缆，链接所有的省城。就此，科特迪瓦政府发言人兼数字经济部长阿马杜·库利巴利(Amadou Coulibaly)在接受采访时补充说：“7000公里这是一个目标，其中已经安装了5000公里，有2500公里已能运行。之后是要让整个5000公里得以运行，并把剩下的2000公里也安装好。这样就能有7000公里的光纤电缆，可以链接所有的省会城市。” （Son 2 - 0‘25）

-- 科特迪瓦正要推动初创企业 -

另外，科特迪瓦政府发言人兼数字经济部长在这一采访中还告知，该国政府已于5月31日全票批准了有关初创企业的法案，之后还有议会的程序。预计，在今年年底前就能通过这部推动初创企业的法律。

RFI Image Archive / Viva Tech 2023 : le Président Emmanuel Macron à la conférence du Salon Viva Tech 2023, le 14 juin 2023. via REUTERS - POOL / RFI Image Archive

各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第33集节目，介绍于一周前在巴黎参加2023年第七届[欧洲科技创新沙龙]（Salon Viva Tech）的西非国家科特迪瓦政府发言人兼数字经济部长，在接受本台法广（RFI）[非洲嘉宾]（Invité Afrique）栏目专访中的录音片段。

cultures francophonie 23-06-2023 [法语世界] Episode 033 - 7e Salon Viva Tech 2023 avec son VIP ivoirien

cultures francophonie 23-06-2023 [法语世界] Episode 033 - 7e Salon Viva Tech 2023 avec son VIP ivoirien 尼古拉

感谢本台法广（RFI）非洲部记者罗兰（Laurent Correau）的采访和音像资料室（Sonothèque）的协助，及Julie的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下一集节目的时间段里再见。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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