法国议员：我们不会将前途寄希望于瓦格纳兵变

法国/俄罗斯/瓦格纳兵变

法国欧洲议会议员拉斐尔-格鲁克斯曼今天在法国媒体评论俄罗斯瓦格纳兵变事件时称，"我们不会把地缘政治的未来前途押宝在瓦格纳雇佣军身上，我们不能把我们的计算建立在普里戈津身上"。格鲁克斯曼强调乌克兰必须赢得抵抗战争胜利，必须羞辱普京，这样才能逼迫失败受辱的普京撤兵。

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据法新社今天报道，在与《世界报》和法国电视台合推的《政治问题》节目中，欧洲议会议员拉斐尔-格鲁克斯曼Glucksmann，“Place publique”评论瓦格纳的领导人普里戈津Yevgeny Prigozhin时，将他描述为 "一个从监狱出来的皮条客，以法西斯主义为业，一个用大锤杀人的人"，并将他领导的准军事组织雇佣军瓦格纳描述成"俄罗斯伊斯兰恐怖组织"。

据格鲁克斯曼说："可以肯定的是，我们必须继续努力，因为乌克兰的抵抗正在俄罗斯本身催生结果，只有俄罗斯与普京失败才能使俄罗斯人民摆脱这个20年来使他们陷入集体精神病状态的政权。"

格鲁克斯曼对欧洲给予乌克兰的援助 "过于有限 "表示遗憾。他说："在欧洲历史上，我们对自己安全的投资从来没有像提供给乌克兰抵抗力量的每一欧元和每一件武器那样富有成效"。他认为，“是的，普京必须被羞辱：如果一个暴君被羞辱，如果俄罗斯明白普京已经输了，我们不能让普京在欧洲再这样做，普京才会撤军。”

格鲁克斯曼当选欧洲议员隶属法国社会党PS名单，于2019年当选。他还表示，他希望在明年的欧洲选举中继续竞选。但他指出，"我们的左翼内部有极其深刻的分歧"。他认为："我不能和那些对乌克兰、对普京的俄罗斯或对习近平的中国持模糊态度的人一起参加欧洲选举，因为这最终关系到我们欧洲大陆的未来"。法新社说，格鲁克斯曼是把矛头指向了法兰西不屈服党La France Insoumise。而法兰西不屈服党正在呼吁建立一个左翼联合Nupes共同竞选名单。

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