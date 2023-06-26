乐福说明2017年来第五波裁员 最多979名志愿离职总部受薪者

家乐福超市集团 (Carrefour )26日对于其裁员计划提出进一步说明，预计最多有 979 名员工，而且属于志愿离职性质的员工。这也是自从2017 年 7 月以来，家乐福超市集团的第五次裁员行动。

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家乐福超市集团26日进一步提出说明，精确指出其下一波将裁员的人数及单位及范围。

这是自从2017 年 7 月家乐福超市集团的第五次裁员行动，预计最多有 979 名在工会劳工集体公约谈判破裂框架下，自愿离开的员工。

在家乐福位于巴黎南部埃松省(Essonne)马西-帕莱索(Massy-Palaiseau)的该集团总部的倡议下，家乐福的员工代表们于 6 月 26 日受邀开会。

该集团的目的是：进一步说明勾勒出，下一次即将扩大缩减裁员的轮廓范围。特别是为了，正式确定对于第五次缩减员工行动所涉及的工作岗位数目。这是自从亚历山大·邦帕德 (Alexandre Bompard) 2017 年 7 月到任总裁以来的第五次减缩集团工作人员。

也就是在这同一座大楼内，2018年，家乐福在集团总部实施的一项支援离职计划框架下，曾经把在不同的12个大楼的工作团队重新组合在一起。

家乐福26日已确认：很可能最多将有 979 名员工支援离职，而且将会是在工会劳工集体公约谈判破裂的框架下的志愿离职的员工。

这将不涉及到家乐福各地商店或储藏货物部门的领薪人员，仅仅涉及到该集团总部各大楼的领薪人员。

根据家乐福集团“工人力量工会(FO)” 指出，此次裁员的人数几乎占了少于在目前法国各地家乐福总部办公室工作的7046名领薪人员中的14 %。其中有12,28 %的雇员，13,89 % 的代理机构，以及73,83 % 的干部阶层人员。

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