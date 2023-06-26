法国财长警告通胀率不会回到新冠疫情前的“非常低”水平

法国经济

法国国家统计与经济研究所（INSEE ）的数据显示，5 月份法国消费者价格指数一年内同比上涨 5.1%。周一，经济和财政部长勒梅尔拉响警报，让民众为新的宏观经济形势做好准备。

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法国经济和财政部长周一一早在电台节目上警告说，尽管法国正在“打赢”应对物价上涨的斗争，但是是不会回到新冠疫情前普遍存在的“极低”甚至是零的通胀率。他强调，“经过几个月与物价上涨的斗争，通货膨胀开始销退”，年初时物价上涨率超过了 6%。勒梅尔兴奋地说：“我们正在赢得这场漫长而艰难的斗争”。

然而，“当走出这场危机时，通胀水平还会保持像新冠危机之前那样吗？”勒梅尔的回答是否定的。这位部长解释说：这是因为有“两个非常结构性的原因，首先，我们已经决定将价值链放回法国，在法国生产电池比从中国进口电池更贵，所以这在结构上有通胀的影响”。

勒梅尔还补充说：“第二个原因是气候的转型：它是有成本的，并将在未来几年对价格产生影响”，他总结说：“在前几年我们已经看到利率很低。我认为我们不会回到过去，再看到 0% 左右的极低利率”。

法新社指出，本周五，统计与经济研究所还将发布对6 月份通胀的首次预估。

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