法国食品通胀仍高达14.3% 超商巨擘总裁吁政府法律定规降价行动

根据法国经统局（INSEE）的数据，法国5 月份食品价格涨幅仍然非常高，一年内涨幅达到 14.3%， 法国老牌超市集团勒克莱尔(Leclerc) 的总裁米歇尔·勒克莱尔呼吁政府对于食品降价：“采取法律规定”。

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根据法国经统局（INSEE）数据显示，法国5 月份食品价格涨幅仍然非常高，一年内涨幅达到 14.3%。大卖场经销商28日表示，已经进行了“些微的谈判”，但没有正在进行中的“商业协商谈判”。

而经济部长布鲁诺·勒梅尔 (Bruno Le Maire)曾在 6 月初指出，根据75 家主要食品制造商的承诺，从 7 月起，数百种食品的价格将下降。

不过，法国大卖场28日指出，“小型讨论”而非“商业协商性的谈判”正在进行中：尽管那些最大的农产品制造商做出了承诺，但大卖场经销商周三表示，商业谈判尚未重新开始，呼吁政府“采取法律行动”。

5 月 17 日在经济部举行与经济部长勒梅尔 (Bruno Le Maire )会面后，“全国食品工业协会(Ania) ”和另一个组织欧洲锦标联盟 Ilec 的代表承诺与超市重新启动谈判，以降低货架上的价格。

“少数供应商实际上已经表现出了降价迹象，但数量很少，”System U 大超市集团老板 舍勒舍(Dominique Schelcher )在法国古典音乐台Radio Classique 接受采访时，如此遗憾地说道。他还说：“我们可能会开始讨论促销问题，但还没有任何具体的内容。“

勒克莱尔中心战略委员会主席米歇尔-爱德华·勒克莱尔 (Michel-Edouard Leclerc) 在 FranceInfo 电台上表示，食品价格“不会下降太多”。

他并谴责道：“全国食品工业协会(Ania)的75 家供应商中，有一些甚至向我们提出涨价。”

几周来，政府一直在向可口可乐、欧莱雅、亿滋和雀巢等实力雄厚的集团施压，要求他们参与遏制价格飙升的努力。

七月起数百种食品价格下降：意大利面、谷物、家禽……布鲁诺·勒梅尔 (Bruno Le Maire)在 6 月初曾承诺，根据这 75 家主要食品制造商向经济部做出的承诺，从 7 月起，数百种食品的价格将下降。

但对多米尼克·谢尔彻来说，这还不够：他周三表示 “最重要的路线是改变贸易谈判体系，它不再合适了。”

勒克莱尔超商集团策略总裁米歇尔·爱德华·勒克莱尔 (Michel-Edouard Leclerc) 呼吁政府“采取法律规定”，例如下令迫使实业家采取行动，并最终在“明年 12 月”举行的贸易谈判之前重新开启贸易谈判。 根据 法国经统局INSEE 的数据，5 月份食品价格涨幅仍然非常高，一年内涨幅达到 14.3%，尽管略低于 4 月份的15%涨幅。

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