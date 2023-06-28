法外长出访蒙古推动两国铀矿开发合作

法国/蒙古共和国

法国外长科隆纳28日启程前往蒙古共和国访问。科隆纳此行的主要使命是推动与蒙古最终达成一项铀矿开发协议，以保证法国核能集团欧安诺（Orano）的铀矿需求。

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路透社28日发自巴黎的消息引述知情人士透露，这项铀矿开发协议估计价值可能达十亿欧元。法国欧安诺集团希望能在今年秋季，与蒙古国有企业蒙古原子能公司达成投资协议，与当地政府合作，开发铀矿。欧安诺网站称，这项合作可能持续30年。

铀元素是核能开发必不可少的要素。法国同许多其它欧洲国家一样，试图通过扩大各种关键金属物资来源，来加强能源自主。

法国总统马克龙今年5月自日本七大工业国集团领导人峰会返回的途中，曾闪电访问蒙古首都乌兰巴托，并宣布，宾主双方同意合作，向法国出口重要金属物资。

这是法国总统首次访问蒙古共和国。在当前俄乌战争和中美全面竞争背景下，地处俄罗斯与中国之间的蒙古共和国的地缘战略意义不言而喻。

蒙古矿产资源丰富，对于寻求能源自主的法国来说，有其重要意义。而到目前为止，蒙古近80%的采矿产出都出口至中国，因此也在寻求中俄两大两国之外的市场。

路透社引述外交途径消息指出，法国外长科隆纳在启程之前，向一些记者表示，蒙古矿藏丰富，但没有得到充分开发，有些矿藏也还没有得到确认。

至于法蒙合作事项，该外交途径向路透社表示，多项计划正在推动和谈判中，其中最大项目是欧安诺在蒙古的铀矿开发计划。投资数额超过十亿欧元，可以保证相当规模的铀元素供应。

欧安诺集团没有回复路透社的相关质询。

路透社引据欧安诺官方网站的介绍指出，欧安诺是世界第二大铀生产商，在加拿大、哈萨克斯坦和尼日尔都有开采矿区。在蒙古作业也已经有25年之久，从事勘测作业的同时，在当地有三项开采许可。

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