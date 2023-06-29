纳赫尔之死：涉事警察因故意杀人罪被起诉并被关进监狱

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周二上午在巴黎近郊楠泰尔开枪并致17岁少年纳赫尔死亡的警察，因故意杀人罪被起诉，并被关进监狱。

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周二上午在巴黎近郊上塞纳省的楠泰尔开枪并致17岁少年纳赫尔死亡的警察，因故意杀人罪被起诉，并被关进监狱。

法新社报道，楠泰尔检方周四在一份新闻稿中表示：“今天，在故意杀人罪司法调查框架下被移交给司法的警察已因这一罪名被起诉并被审前拘留。”

楠泰尔检察官帕斯卡·普拉什(Pascal Prache)周四上午在媒体面前表示，“检方认为，（这名警察）使用武器的合法条件不齐备”。

这名警察的律师Laurent-Franck Liénard向法新社表示说：“今晚，我的委托人因使用国家为确保他和公民的安全向他提供的武器进行了他认为必要的射击而入狱”。

这名警察的律师补充说，“对于这项司法决定，我们将通过一切法律手段对其质疑并与之抗争。一旦政治压力和街头的愤怒平息下来，我们将证明他是依法行事的，我们可以被听见。”

17岁少年死者纳赫尔家庭的一名律师亚辛·布兹鲁（Yassine Bouzrou)表示，他已经于周四以谋杀、共谋谋杀和伪造公开文书的罪名对这名警察提出控告，他还要求将案件移到另一个司法辖区去审理。

在这名17岁的少年被警察的枪弹击中死亡后，楠泰尔连续两个晚上发生骚乱和暴动。周四，巴黎大区议会主席要求当天晚上经过当地的公共交通在21点就停运。

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