法国拒绝联合国人权高专指责法国警队种族歧视

法国/纳赫尔之死/警队

法国周五驳斥了联合国人权事务高级专员办事处对法国警察队伍中存在种族主义和种族歧视问题的指控，称这是"完全没有根据"的指责。

法国各地因纳赫尔之死引发的抗议示威演变成暴力浪潮。 资料照片

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法国外交部在一份新闻稿中回应说：“对法国执法机构的系统性种族主义或歧视的任何指控都是毫无根据的。”

法国外交部强调："法国最近接受的普遍定期审议使我们能够证明这一点。"法国外交部还说："法国及其警察部队正在坚决打击种族主义和一切形式的歧视。这一承诺毋庸置疑"。

法国政府已宣布部署宪兵装甲车，竭力阻止暴力、抢劫和破坏的循环蔓延，自17岁的纳赫尔周二在路边检查时被警察打死后，这一暴力浪潮已经影响到该国的许多城镇。

联合国人权事务高级专员办事处发言人拉维娜-沙姆达萨尼（Ravina Shamdasani）周五说，"现在是法国认真解决警察中根深蒂固的种族主义和种族歧视问题的时候了"。

据法国外交部称，"法国警察正在以极大的专业精神处理极端暴力的情况和行为"。

据法国外交部新闻稿称，"国家警察和宪兵的武力使用受到绝对必要性和相称性原则的制约，并受到严格的监督和控制。最近几天有249名警察在暴力事件中受伤"。

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