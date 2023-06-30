法国骚乱：政府部署装甲车 取消大型活动

社会骚乱

法国 – 法国总理博尔内宣布出动宪兵部队装甲车应对抗议示威。报道称：“总理府6月30日宣布，政府做出决定，取消所有大型活动”。据悉，宪兵部队将出动18辆装甲车。

广告 继续浏览后续

6月27日早上，警察在巴黎西部郊区南泰尔市的路上执勤时枪杀了一名17岁的少年，警方表示，该名少年未遵守警员的要求。此次事件导致多个城市爆发骚乱，已持续数日。年轻人放火焚烧汽车、警察和政府建筑物。多个城市部署了警察特种部队，动用了装甲车和直升机。

受害人居住的巴黎西部城市楠泰尔市市长帕特里克·贾里(Patrick Jarry)周五表示，这名青少年的葬礼定于周六举行。市长刚刚结束总理府紧急会议。他对媒体表示：我们更多的是想到失去儿子的妈妈，想到作为母亲参加他葬礼的痛苦。

内政部长杰拉尔德·达尔马宁（Gérald Darmanin）在给警察和消防员的信中写道：“接下来的几个小时将是决定性的，国家需要也更加信赖你们。”

尽管周四至周五连夜逮捕了 875 人，但仍有 492 座建筑物成为袭击目标，2,000 辆汽车被烧毁，数十家商店被抢劫，尤其是在巴黎市中心。

马克龙呼吁“所有家长负起责任”，不要把纳赫尔之死的“工具化”，并要求社交网络“删除”内容并识别与这一城市暴力有关的用户。

今年秋季法国将主办世界杯橄榄球赛；2024年夏季将举办奥运会。如果在更多的城市实施宵禁的话，外界对法国治安保障提出质疑。

特别是在克拉马（Clamart）和默东（Meudon 上塞纳省）之后，其他城市也开始实施宵禁，例如法国东部城市索恩河畔沙隆。

在周五晚上 8:00 举行集会“反对种族主义、犯罪和警察暴力”的呼声发出后，马赛、里昂、波尔多、蒙彼利埃和图卢兹市中心已禁止举行示威活动。

法国总理府表示，政府还决定取消“大型”活动，特别是周五和周六在塞纳-圣但尼省法兰西体育场举行的米莱娜·法默 (Mylène Farmer) 音乐会。学校暑期前的聚会活动已被取消，特别是在巴黎和大郊区。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅