纳赫勒：法国主要宗教领袖呼吁对话平息暴乱

法国平息暴力骚乱

法国 – 法国主要宗教领袖周五发出联合呼吁“对话”，“恢复正常秩序”。法国宗教领袖会议成员发表声明指出，在国家遇到困难的时刻，"维护和巩固民众与警察之间必要的信任纽带，警察在磨难中付出了巨大的努力"。

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30日当天，法国总理博尔内宣布为平息暴乱部署宪兵的装甲车辆，并取消各地的大型活动安排。

公报还表示，在我们生活的区域和国家面临的困难时期，我们希望共同呼吁对话与和平。

签署这份声明的有巴黎大清真寺教长哈菲兹（Chems-eddine Hafiz）；法国大祭司海姆·科西亚（Haïm Korsia）； 法国清真寺联盟主席穆罕默德•穆萨维（Mohammed Moussaoui）；法国主教联合会（CEF）主席穆兰-博福尔（Eric de Moulins-Beaufort）；法国东正教主教大会主席埃里克·德穆兰-博福特(Demetrios Ploumios)；法国新教联合会主席克里格（Christian Krieger）以及法国佛教联盟主席布斯马尔 (Antony Boussemart )。

当地时间27日早上，这位名叫纳赫勒（Nahel M）的青年在巴黎西郊楠泰尔列车站附近涉嫌拒绝服从警察的检查，在试图驾车驶离现场时被射杀。

法兰西岛大区上塞纳省一克拉马（Clamart）从6月29日至9月3日开始实施宵禁。夜间宵禁时间从晚九点到早六点，将至少持续至当地时间7月3日。为应对全国性骚乱，法国总统马克龙30日提前从布鲁塞尔返回巴黎，召集紧急内阁会议，其政府部长们取消了所有“非优先行程”，旨在缓解困扰全国的紧张局势。

法国内政部长杰拉尔德·达尔马宁（Gerald Darmanin）表示，无轨电车和公共汽车从晚上9点停运。另据报道，射杀青年的警察已被临时拘留，并以“故意杀人”的罪名被立案调查。

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