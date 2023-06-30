纳赫尔之死掀狂澜 左翼猛批右翼要推紧急状态法 马克龙再开危机会

法国/纳赫尔之死

法国总统马克龙今天中午在爱丽舍宫主持新的危机小组会议，此前法国全国各地发生了前所未有的暴力事件。自周二巴黎西部南泰尔的青年纳赫尔(Nahel M.)死亡以来，紧张局势一直在上升。这名17岁的少年被一名警察枪杀，该警察已被起诉收监。法国左翼政党严批政府与警方，右翼要求全国施行紧急状态法。

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据本台报道，马克龙巴黎时间6月30日下午1点主持一个新的部际危机小组，这是两天以来的第二次。自周四以来一直在布鲁塞尔参加欧洲峰会的马克龙可能不得不缩短在国外峰会时间，提前回国。他将在离开欧盟理事会之前举行一次新闻发布会。

周四上午，马克龙在前往布鲁塞尔之前，已经在内政部的特设中心召集了与有关部长和行政主管的初步危机会议。马克龙维持谴谴责毫无道理的暴力的立场。

周四晚上，公共建筑的损坏、抢劫和零星的与警方对峙的混战仍然震撼着许多法国城镇。

以前未受影响的城市，其中一些对这种暴力事件有距离的城市也受到影响。在巴黎市中心，有服装店被洗劫一空，垃圾桶被点燃，这是罕见的情况。图卢兹、马赛、里昂、里尔、奥尔良、斯特拉斯堡，以及拉瓦尔、图尔、阿朗松--法国的大多数大城市及其郊区都经历了紧张和破坏。

同样的场景反复出现，包括一群年轻人，通常戴着头巾，袭击市政厅、警察局、汽车和公共汽车或商店，然后再大肆抢劫。

但大部分的暴力事件都集中在巴黎地区。警方报告被捕的667人中，一半以上是在大巴黎地区，其中大部分是14至18岁的年轻人。在首都以北的塞纳-圣德尼省，几乎每个城镇都受到影响。

在全国范围内，昨晚有近4万名警察和宪兵被动员起来。约249名警察和宪兵受伤。

据路透社说，法国总理博尔内在推文中称暴力事件“无法容忍和不可原谅”，同时重申她对“勇敢履行职责”的警察和消防员的支持。

纳赫尔的死引发了长期以来对警察暴力和执法机构内部、权利团体以及法国主要城市周围低收入、种族混杂郊区的系统性种族主义的抱怨。

检察官称这名警察承认向这名少年开枪致命，周四他因故意杀人罪接受正式调查，他目前被预防性拘留。

他的律师洛朗-弗兰克·利纳德 (Laurent-Franck Lienard) 表示，他的当事人原本瞄准了司机的腿，但被撞到，导致纳赫尔胸部中弹。该律师利纳德在 BFM 电视台上说道，“显然（警官）不想杀死开车的纳赫尔。”

法国电视新闻称，肇事警员今年38岁，网络人肉搜索检举了他的住家地址，法国警方加强措施，开始对该警员的家人实施保护。

路透社说，这次骚乱让人回想起2005年的骚乱，那场骚乱使法国震动了三个星期，迫使时任总统希拉克宣布进入紧急状态。

据本台报道称，右翼和极右翼的政治家们正在呼吁当局实行紧急状态法。

昨天开始，一些右派的声音要求实行紧急状态，包括共和党主席Éric Ciotti，他希望 "毫不拖延地 "采取这些特殊措施。然而政府至此暂时排除了启动紧急状态的可能性。2005年11月，在Clichy-sous-Bois（塞纳-圣丹尼省），两名青少年Zyed Benna和Bouna Traoré在试图逃避警察辑捕时被变压器电死，由此引发的持续十天暴乱，法国主要城市尤其是郊区都陷入暴力火海。

当时，希拉克总统和他的内政部长萨科齐宣布进入紧急状态，这是阿尔及利亚战争以来法国本土的第一次施行紧急状态。2015年11月法国遭恐怖袭击后，曾宣布施行紧急状态，但两年后，法国在加强内部安全和打击恐怖主义的法律（被称为SILT法）生效后，紧急状态才取消。

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