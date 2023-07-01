第111届环法赛今天开骑 西班牙山区陡峭下马威 英国人拿下第一件黄衫

法国/环法赛

环法自行车赛今天从西班牙毕尔巴鄂山区开骑，虽然保持从法国外起跑以示国际与团结，但艰难的大坡度爬骑让所有的骑手称奇，并说罕见有法国环赛起跑段就如此下马威。第一段今天下午结束，英国人亚当-耶茨赢得第一赛段并获得黄衫。周日明天，环赛车队仍将在西班牙境内巴斯克地区的维多利亚和圣塞巴斯蒂安之间骑行209公里。

广告 继续浏览后续

据法新社说，今天在毕尔巴鄂起赛中，来自阿联酋车队的英国车手耶茨在环赛的第一个赛段中领先于在澳大利亚Jayco AlUla队效劳的他的孪生兄弟获胜夺得黄衫。

据费加罗报说，耶茨家族孪生兄弟参加环法赛。亚当和西蒙都参加2023年环法自行车赛。今天在第一赛段的最后一公里，即毕尔巴鄂赛段的182公里处为胜利，当然还有为黄衫而竞争。阿联酋车队的骑手亚当在他的Jayco AlUla双胞胎兄弟西蒙面前冲刺获胜。亚当-耶茨的队友，斯洛文尼亚人Tadej Pogacar在一个以Enric Mas（摩维斯特车队）退赛为标志的赛段中获得第三名。Mas原本是今年夺冠的竞争者之一。

有三个法国选手进入了今天赛段的前十名：Thibaut Pinot（第四名，Groupama-FDJ）、Victor Lafay（第六名，Cofidis）和David Gaudu（第十名，Groupama-FDJ）。

耶茨具有实力，此前，2023年他就获得环阿联酋赛第七赛段冠军，环罗曼迪：总体分类第4赛段冠军，环多芬大赛第2名，以及环阿联酋赛第三名的成绩。

今年环赛，去年的冠军丹麦人Jonas Vingegaard（Jumbo-Visma队）和斯洛文尼亚的Pogacar（UAE队）之间正在形成新的拉锯竞争，后者在再早前两届环法比赛中获得了胜利。他们的竟斗可能有利于其他竞争者。

今年的环法赛的路线特别多山。据运动员称，"每年，我们都有非常困难的爬山段。今年，环法赛的山路更多一些。而且是环赛开门见山。"

从周六的第一个赛段开始，车手们将在毕尔巴鄂开始和结束的185公里的路程中面临陡峭的坡度。

运动员称，"很少有环赛是这样开始的，我们已经很多年没有看到像周六这样艰难的赛段了。"

2023 年环法自行车赛标志着世界闻名的自行车界旗舰赛事已经是第110 届的历史。环赛从西班牙毕尔巴鄂出发，向东穿入法国再向比利牛斯山脉进军，从而进入阿尔卑斯山，然后向北行驶，按照惯例在巴黎度过最后一天的第21赛段，那天应该是7月23日。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅