纳赫尔之死引发法国连续第四夜骚乱 警方逮捕近千人

法国

17岁非裔少年纳赫尔拒绝路检被警察枪杀事件引发法国连续四晚骚乱，内政部表示，周五至周六夜间，法国各地共有994人被捕。多个城市传出有抢劫商店和暴力事件，但与前几晚相比，"强度明显减小"。

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内政部长达尔马南周六早间宣布，共逮捕参与骚乱的994人。同时有 "79名警察和宪兵受伤"，1350辆汽车被烧，被烧或受损的房屋建筑234座，公共道路有2560处起火点。

内政部还记录了共58起袭击宪兵及警察局事件，警方表示，受暴力影响最大的是里昂和马赛。里昂郊区一名暴徒用步枪向警察射击。马塞再次出现抢劫商店和蒙面示威者与警察发生冲突场面，警方表示，已有88人被捕，他们多为年轻人，一些人抢劫或试图抢劫商店。这些往往带着面罩、"高度机动"的年轻人向警察投掷烟花弹，几家商店被抢劫，一家枪支店被人闯入部分狩猎枪支被抢，但没有弹药，格勒诺布尔、圣埃蒂安和里昂部分地区也都传出有抢劫商店和与警方冲突事件。

巴黎附近郊区则有购物商场的连锁速食店被人打破玻璃，史特拉斯堡一间苹果专卖店遭人抢劫。

警方周五继续追加警力，在马克龙主持召开第二次部际危机会议后，增派动员45000名警察和GIGN宪兵特勤队，周六纳赫尔遗体将在上塞纳省首府南泰尔下葬，警方已提前在该市骚乱中心区布设几十辆警车。内政部长达尔马南周五要求晚9点后各地公交停运，继巴黎郊区城市克拉马（Clamart）和默东（Meudon 上塞纳省）之后，其他城市也开始实施宵禁。

周五晚间，巴黎、马赛、里昂等多地"反对种族主义、犯罪和警察暴力 "的示威活动也被禁止。但蒙彼利埃等地仍有几百人游行，此外，政府也取消多个大型活动，包括米莱娜·法默 (Mylène Farmer)周五和周六在法兰西体育场举办的音乐会等。

司法部长莫莱蒂Éric Dupond-Moretti呼吁对城市暴力的肇事者以及他们的父母作出 "迅速、坚定和系统 "的司法回应，总统马克龙则针对多数参与骚乱的年轻人，呼吁 "父母承担责任"，他批评将纳赫尔之死的 "工具化"，并呼吁社交网络 "删除 "令年轻人模仿犯罪的危险内容并识别相关的用户。

法国足球队呼吁冷静

面对持续的骚乱，法国足球队队长姆巴贝（Kylian Mbappé）呼吁冷静，他在一段被摘选的文字中说："暴力必须结束，而让位于哀悼、对话和重建"，法国足球队表示 "对年轻的纳赫尔的残酷死亡感到震惊"，呼吁 "冷静、意识和责任感"，坚持暴力必须让位于 "其他和平和建设性的表达方式"。

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