17岁命断悲剧 纳赫尔今天下葬

法国/纳赫尔

本星期在巴黎郊区南泰尔被警察开枪致死的17岁少年纳赫尔今天下葬。此前法国连续第四个夜晚发生了抗议示威并伴随抢劫和冲突，此波骚乱导致1300多人被捕，这是本次法国城市暴力事件开始以来的最多警方拘捕记录。

2023年6月29日，在法国巴黎郊区南泰尔，人们参加游行，悼念在一次交通检查中被警察枪击身亡的17岁少年纳赫尔。示威标语横幅上写着 "为纳赫尔伸张正义"。

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被警察杀害的17岁少年的纳赫尔葬礼于周六举行。一位不愿透露姓名的妇女在离开巴黎附近的南泰尔的殡仪馆时告诉法新社，"愿纳赫尔的灵魂得到安宁，并让正义得到伸张。我是来支持纳赫尔的母亲的，她曾只有他一个亲人，真可怜"。纳赫尔之死悲剧就发生在这里。

一段与警方最初的说法相矛盾的业余视频记录了一名警察摩托车手在近距离射击，17岁的纳赫尔周二的死亡，在周五晚上继续使法国的许多工人阶级社区陷入火海。

据法国内政部称，在这第四个骚乱之夜，不少于45000名警察的庞大队伍帮助遏制了暴力，骚乱 "不那么激烈"。然而，法国总统府召集危机处理小组开会研究了星期六仍然会有很高的拘捕人数威胁。根据这一消息来源，总共有1311人被捕，远远多于前一天晚上的875人。还有79名警察和宪兵受伤，大约1350辆汽车被燃毁，234座建筑物被放火遭损坏。

法国内政部还记录了31次对警察局的袭击，16次对市警察局的袭击，11次对宪兵营的袭击，更不用说许多商店被破坏了。

周六上午，法国几个城市的店主，包括中部地区的里昂，惊愕地看着他们的店铺遭破坏的程度。许多商家被洗劫一空。

法国一些政治家敦促施行紧急状态法，此说法在国外受到关注，法国于秋季应该举办橄榄球世界杯，明年，2024年夏季奥运会在巴黎举办。

没有消息报告纳赫尔的葬礼出现骚动。巴黎当局派出重要警力确保葬礼和平举行。

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