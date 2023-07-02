法国政界谴责一市长家昨夜遭燃烧汽车袭击事件 或成纳赫尔之死骚乱转折

法国/纳赫尔之死

法国因纳赫尔之死引发的骚乱昨天经历第五个不眠动荡骚乱之夜。午夜后，巴黎远郊小市镇L'Haÿ-les-Roses（Val-de-Marne）的共和党籍党市长的家遭到了一辆燃烧的无人行驶汽车袭击，当时市长本人在市政厅，他的孩子和他的妻子在家，他的妻子与孩子在试图逃离时受伤。 这次袭击引起了法国政府和政治阶层的一致谴责。此事件可能成为纳赫尔之死引发的骚乱局势转折。

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据法新社今天报道称，法国共和国检察官Stéphane Hardouin已经对这起罪控为谋杀未遂事件展开调查，并委托省刑事调查部门进行刑事调查。

法官在市长Vincent Jeanbrun家门口举办的新闻发布会上解释说："凌晨1点30分左右，一辆燃烧的车辆冲入L'Haÿ-les-Roses市长家的院子"，"在到达房屋的阳台前被阻止，显然是被一堵台阶挡住了，住房大门被冲击，以及家人的车辆遭损"。

据检察官强调说："初步调查结果使我们相信，这辆车是为了烧毁该住房而发动冲击的"，并指出在现场 "发现了一瓶易燃品作为助燃剂"。

市长的妻子和两个分别为5岁和7岁的孩子在家里，市长文森特-让布伦在法国城市骚乱的第五个夜晚在该市拥有3万多居民的市镇大厅工作。

法国今天政界多对此事件谴责。用词有"不可接受"、"前所未有的跨越界限"、"仇恨共和国的象征事件"。周日，在L'Haÿ-les-Roses（Val-de-Marne）市长的住宅在夜间遭到冲撞车袭击后，政治领导人对市长及市长家人的支持信息成倍增加。

共和党领导人埃里克-西奥蒂在推特上谴责 "极其严重的行为，应该将肇事者带到巡回法庭"。

法兰西岛大区主席瓦莱丽-佩克雷斯说，"这种攻击的懦弱和无耻不会使他退缩。我们对他的勇气表示敬意"。

LR议员Aurélien Pradié谴责说，"所有的红线都已经被逐一跨越。这是一次全面的原则崩溃。"，LR议员Aurélien Pradié向市长表达"坚定的支持"。

在极右翼，RN发言人Laurent Jacobelli在franceinfo上对 "共和国的象征"、"共和国的保障者 "受到的攻击表示愤慨，他指出这是 "想要伤害法国的野蛮人的行为"。

对极右翼Reconquête的主席Éric Zemmour来说，这是向野蛮"又迈出了一步"，"这些野蛮人竟敢动市长和市长的家人，因为他唯一的罪行就是当市长，代表法国"。

来自总统多数派的支持信息也蜂拥而至：经济部长布鲁诺-勒梅尔（Bruno Le Maire）表达支持说，"为你的勇气和为我们的同胞服务的决心，做得好！"！布鲁诺-勒梅尔还说，"让我们不容忍任何暴力，无论是口头的还是人身攻击的"。

城市事务部长代表Olivier Klein警告道，"攻击一个市长就是攻击我们所有人，攻击所有公民。整个国家社会必须出来说停止"。

在左翼，绿党EELV的头号发言人Marine Tondelier也表态，"绿党给予文森特-让布伦最充分的支持"。她在推特上说："市长所经历的一切是无以言表的"。

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