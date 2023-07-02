法国骚乱持续势头趋缓 但一市长家遭燃烧汽车攻击

法国/纳赫尔之死

巴黎近郊南泰尔17岁青少年纳赫尔因路检事件遭警察开枪致死的事件所引发法国全国性抗议骚乱今天进入第六天。根据星期六晚上的情势报告，抗议骚乱仍然在各地发生，但人数以及激烈程度有减缓的趋势，周六晚上的逮捕人数比周五减少了一半。但一名市长家中遭到汽车袭击，法国司法对此立案调查。

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据法国内政部称全国性骚乱昨夜有平息趋势，有719人骚乱中被捕，相较于前一天被捕人数明显下降。法国官方敦促价值对未成年子女看管负责，法国政府责令社交平台避免陷入司法追究推动骚乱共犯的诉讼，或是导致骚乱趋缓的重要原因。连日来警方拘捕的骚乱违法分子，多为未成年青少年。

法国内政部表示，纳赫尔葬礼之后，法国各地的骚乱昨夜今晨有所缓和。但当局不敢掉以轻心，仍布防数万名警察，星期天法国全国警力维持战略防范。

纳赫尔的葬礼日昨天，法国向街头派放了 45,000 名警察，试图遏制潜在的暴力危险。纳赫尔是一名阿尔及利亚和摩洛哥人的 17 岁混血男孩，周二在南泰尔交通检查中被一名警察开枪射击。

事件引发抗议演变成骚乱，抗议者焚烧汽车和公共交通工具，抢劫商店，袭击代表法国国家的市政厅、警察局和学校等建筑。

根据法国内政部表示，周六晚仍有 719 人被捕，但少于前一天晚上的 1,311 人和周四晚上的 875 人。

昨夜今晨骚乱事件最大的爆发点是马赛，警方发射催泪瓦斯，并与市中心周围的骚乱年轻人进行巷战直至深夜。

路透社说，中国和一些西方国家已警告他们的公民对骚乱保持警惕。如果骚乱在市中心地标性建筑周围升级，可能会对夏季旅游旺季的法国构成重大挑战。

在巴黎，警方发现在社交媒体上有新的号召民众聚集呼吁后，加强了对香榭丽舍大街的安保。这条街上通常挤满了游客，但现在却站满了进行抽查的安全人员。商店的外墙被木板封住，以防止潜在的损坏和抢劫。

巴黎市中心昨夜今晨发生零星冲突。巴黎警方表示，夜间冲突中有六座公共建筑受损，五名警察受伤。巴黎约有 315 人被捕。

在大巴黎地区，勒海莱罗斯右派市长的家遭到袭击，他的妻子和孩子也成为袭击目标。袭击是由一辆汽车无人行驶状态下冲向市长的家。当地检察官表示，已对该起袭击事件以谋杀未遂罪控立案展开调查。

地中海城市尼斯和东部城市斯特拉斯堡也发生骚乱。

该报道称，法国总统马克龙推迟了原定于今天开始的对德国的国事访问，以应对自 2018 年底“黄背心”抗议活动导致法国大部分地区陷入瘫痪以来，并是马克龙执政中的最严重的危机。

昨天，纳赫尔的葬礼平安举行，数百人排队进入南泰尔的大清真寺。除了警方严密布防，身穿黄色背心的志愿者维持秩序。

据法国检察官称，引发事件的肇事警察承认向纳赫尔开枪，目前已被预防性拘留，正在接受故意杀人罪的正式调查。他的律师洛朗-弗兰克·利纳德 (Laurent-Franck Lienard) 表示，他的当事人当时瞄准的是司机的腿，但在汽车突然启动时被撞到，导致他的开枪击中了纳赫尔的胸部。

就法国郊区市长家遭到汽车袭击，本台报道称，在L'Haÿ-les-Roses（Val-de-Marne），根据该省的官方说法，该市镇市长的家遭车冲锋袭击。

该市长Vincent Jeanbrun（共和党LR，右）在Twitter上报告说，大约凌晨1:30（格林尼治标准时间7月1日晚11:30），当他在市政厅时，骚乱者对他的家派发了一辆点火燃烧的车，冲向他家。他说，他的妻子和两个年幼的孩子在家，其中的一个孩子受伤。该市长谴责这是一起无以描述的懦弱的暗杀企图。

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