马克龙百日新政或因纳赫尔之死事件而付诸东流

法国/纳赫尔

法国17岁非裔青少年遭员警射杀身亡引发全国抗议示威，对寻求在第2任期推动改革政策的总统马克龙而言，不仅时机不对，也可能危及3个月前推出的百日新政计划。媒体多称马克龙其实陷入焦头烂额状态。马克龙在这一波法国骚乱中处置微妙，强硬时被指责傲慢，相反则被批评软弱无能。

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据法新社称，非裔之死引发全国暴乱，马克龙焦头烂额.

法国17岁非裔青少年纳赫尔遭员警射杀身亡引发全国抗议示威，对寻求在第2任期推动政策的总统马克龙而言，也可能相当危险。因为就在马克龙终于平息长达半年的年金改革示威后，又发生青少年纳赫尔（Nahel）6月27日遭警察开枪射杀引发的暴动事件。

国际上，在马克龙希望扮演终结俄乌战争的关键角色之际，法国各地商家遭洗劫、公车被焚毁的画面，也可能伤害马克龙的国际地位。

令马克宏更加尴尬的是，这起暴动迫使他取消原定周末开始的德国国事访问。这原本是法国国家元首23年来首次到德国进行国事访问。

其实，今年稍早，马克龙已经因退休金改革引发示威，推迟了英国国王查理三世（King Charles III）访问法国的行程。

评论指，法国骚乱不仅威胁夏季法国旅游经济，更深远忧虑则对明年法国巴黎举办夏季奥运会提出疑虑。

马克龙的百日新政计划直至7月14日，在还有两个星期的时间里，法国当局寻求尽快平息骚乱。

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