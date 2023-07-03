法国仅存诺曼第登陆士兵莱昂．戈蒂埃百岁辞世

诺曼第登陆士兵辞世

法国 – 法国唯一尚存参与过1944年二战诺曼第登陆的突击队员莱昂．戈蒂埃（Leon Gautier）3日辞世，享年100岁。法国总统马克龙在推特发文表示，人们将不会忘记他的贡献。戈蒂埃属于当年法国基佛（Kieffer）突击队177名队员中的一员。

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法新社报导，戈蒂埃在1994年6月6日与法国和盟军士兵成功在法国诺曼第（Normandy）地区的海滩登陆，标志当时纳粹德国在西欧称霸势力节节败退的开端。他今年6月还参加了纪念诺曼底登陆79周年的活动。

诺曼第滨海小镇-乌伊斯特勒昂（Ouistreham）的市长拜伊（Romain Bail）表示，戈蒂埃3日上午7点40分在诺曼地大城康城（Caen）的一所医院逝世。戈蒂埃自1990年代起住在乌伊斯特勒昂，这里距离当年他登陆的宝剑海滩（Sword Beach）不远。

戈蒂埃当时属于法国基佛（Kieffer）突击队177名队员中的一员。这支突击队的成员来自巴黎1940年投降德国后继续与英美等盟军一同对抗纳粹的法国战士。

诺曼第登陆是世界史上最大规模两栖作战行动，由美国、英国和加拿大的部队领军，澳洲、比利时、捷克、荷兰、法国、希腊、纽西兰、挪威、罗德西亚（Rhodesia）和波兰等国也有较小规模部队参与。

当时约有1万8000名伞兵降落在进攻区域，盟军的空中部队也在登陆行动中支援载运13万地面部队兵力的数以千计舰艇。

戈蒂埃出生在法国雷恩城，曾在喀麦隆、刚果、叙利亚和黎巴嫩作战。诺曼第登陆时，戈蒂埃21岁。他是在1940年前往英国，加入法国戴高乐（Charles de Gaulle）将军在伦敦带领的“自由法国”（Free French）抗德运动，当时他才17岁。

战后戈蒂埃成为和平倡议者。他去年在自己的百岁庆生会上表示：“你杀死另一方的人，但对方从没对你做任何事，也有家庭和孩子。这是为了什么？”

戈蒂埃今年6月才在邻近宝剑海滩的小镇科勒维尔-蒙哥马利（Colleville-Montgomery）出席一场军事结业会操（passing out parade），他在典礼上把自己的突击队帽戴在一名法国海军突击队学员头上，象征传承。

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）3日在推特（Twitter）发文致意，称戈蒂埃和他的战友是“解放（法国）的英雄”，还表示“我们将不会忘记他”。

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