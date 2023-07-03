法国发放政治庇护身份数据曝光 阿富汗乌克兰以及俄罗斯申请人居多

法国/难民

法国负责提供政治庇护权利的机构Ofpra今天报告说，加上去年批准的56000多份庇护申请，到2022年底，法国已经接收50多万难民。

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法新社引述Ofpra的年度报告，在2022年，有56276人被置于法国的保护之下。这个数字包括法国难民和无国籍人士保护办公室（Ofpra）批准，和在向国家庇护法院（CNDA）提出上诉后作出判准的难民。

据报告说："截至2022年12月31日，受Ofpra保护的人口计算为547102人。

连续第五年，阿富汗国民是法国的主要庇护申请人，在13.1万份申请中，有1.7万份是自2021年夏天塔利班重新掌权以来提交的，而这一趋势变得更加明显，2021年和2022年之间申请庇护的数量增加了37%。

这些数字可能会随着2022年2月乌克兰战争的爆发而爆发，战争导致了第二次世界大战以来欧洲最大的难民潮。但乌克兰人受益于一项被称为 "临时保护 "的特殊计划。这使法国境内流离失所的乌克兰人（约10万人）不必申请庇护，就可以获得居留权和一系列的法国的社会福利。

然而，Ofpra强调，俄罗斯侵略乌克兰导致产生了 "连锁反应"。例如，“俄罗斯政权的长期性和强硬性产生了比近年来更多的来自俄罗斯的庇护申请潮流，增加额为75%"。

据Ofpra报告，大约有2617名俄罗斯人申请法国庇护，"现在，他们因为反对战争的政治观点和拒绝被征召加入俄罗斯军队去乌克兰打仗而有恐惧和被逮捕的危险"。

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