法国暴力骚乱：政府正密切关注局势发展

法国暴力骚动

根据法国内政部星期一（7 月 3 日）上午公布的一份报告，法国非裔未成年人——纳赫尔死后的第六个夜晚，约有 157 人被捕，报告纪录了 352起在公共道路上的火灾和297 辆汽车起火。 一个派出所和一座宪兵营成为袭击目标。政府部门目前正在密切关注局势的发展。

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周日晚上(7月2日)，总统马克龙希望通过召集政府的主要部长开会来评估国内局势，表明自己是负责人的立场。有媒体指出，爱丽舍宫使用的术语，显示了政府部门希望表达对局势的关切，但还没有将局势戏剧化，因为这不是一次危机会议。然而，共和国总统今天早上完全打乱了他原有的日程安排，他本来应该对德国进行国事访问，但是他决定推迟。他不能因为出国访问而留下被各方批评的把柄。

司法部门回应配合

马克龙（Emmanuel Macron）在处理这场危机时确实没有犯错的权利，他面临着各方压力。法国国内暴力骚乱的爆发，对他来说是解决国内安全和政治危机的双重挑战。国民议会和右派共和党人要求立即采取更强有力的措施，如紧急状态。马克龙则倾向于渐进式的反应，同时试图表现出坚定性，特别是承诺做出相应的司法回应。

周日晚间，在爱丽舍宫举行的会议结束时，总统推出了一个政治回应，他承诺开展反思工作，找出这种暴力的长期原因。但首先，他今天将与参议院和国民议会主席会面，而总理博尔内将和议会各团体的主席会面，这是试图让所有政治力量都参与到局势管理中的一种方法。

市长受邀前往爱丽舍宫

最重要的是，明天（7 月 4 日星期二），总统邀请了220 个受到暴力损害城镇的市长到爱丽舍宫来，以表明国家不会抛弃他们。媒体已经宣布了这一信息，但特拉普市的市长阿里·拉贝对自己还没收到邀请感到惊讶，他认为此举首先是一个象征、一种展示，因为处于面对骚乱第一线的市长们正在等待的是政府的实际行动。法国大小城市的市长今天中午聚集在各自的市政府前，呼吁市民的支持。

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