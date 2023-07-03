法国左派党团议会立案 再要求给予阿桑奇庇护

法国/阿桑奇

法国左翼的Nupes联盟议员3日在法国议会提交了一份案文，再次呼吁法国政府给予维基解密创始人朱利安-阿桑奇政治庇护。阿桑奇已在伦敦被监禁了四年之久。阿桑奇据信今天满52岁。

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法国左翼的Nupes联盟议员称，"我们多年来一直要求给予阿桑奇政治庇护，但至今没有任何结果。"据极左的法兰西不屈服党LFI议员Arnaud Le Gall说，他是这项议案的支持者。这位LFI议员选择在阿桑奇52岁生日的这一天向媒体提交一份关于这一为阿桑奇申请庇护的决议动议。

针对该议案，来自Nupes四个团体（LFI、社会党PS、绿党ELV、共产党PCF）的大约60名议员共同签署了这个象征性的议案，同时谴责对阿桑奇的"司法无情"。

左翼党国会议员写道："法国比以往任何时候都应该欢迎阿桑奇"，并指出维基解密已经"有可能揭示 "几个法国总统（雅克-希拉克、尼古拉-萨科齐和弗朗索瓦-奥朗德）都曾被美国情报机构NSA窃听。

法新社说，然而，在现阶段，该议案并不在议会的议程上。2022年2月，一个类似的跨党派议案以31票对17票被议会委员会否决。

阿桑奇在厄瓜多尔驻伦敦大使馆被单独监禁7年后，于2019年被英国警方逮捕，目前在伦敦东部高度戒备的贝尔马什监狱被关押了近4年。这位澳大利亚人正在美国被起诉，因为他从2010年开始公布了70多万份关于美国军事和外交活动的机密文件，特别包括在伊拉克和阿富汗战争时的美国机密文件。

阿桑奇有可能面临几十年的美国监禁威胁。

6月，在伦敦的一次示威中，阿桑奇的妻子斯特拉-阿桑奇说，她的丈夫可能即将被引渡到美国。

阿桑奇的支持者将阿桑奇描绘成新闻自由的烈士。

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