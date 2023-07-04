法国致力平息骚乱 马克龙行动起来

法国/纳赫尔之死

法国总统马克龙希望扭转击伤法国的骚乱局势，将他的自骚乱以来的第一次走出爱丽舍宫选择在昨天深夜探访巴黎第17区的一座警宪营地。马克龙表达对警队支持，许诺增加援助手段。今天，马克龙在总统府接待全国受骚乱冲击的多达两百多个市长，罕见以便餐招待，表达对应对骚乱第一线的市长支持。马克龙还应与议会党团领袖会面，寻求共同解决引发骚乱深层问题。

法国此波骚乱仍在，但进一步减缓。 资料照片

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据法新社说，星期二，法国总统马克龙日程繁忙显示行动启动。马克龙要接见约220个市镇的市长，这些市镇在一周的城市暴力事件后遭受重冲击。

不过，法国全国的暴力事件显示正在逐渐减少。

在一名17岁年轻人在巴黎附近南泰尔被警察拦截路检开枪致死的一周后，夜间被捕的人数跌至72人，包括巴黎及郊区的24人。而在暴力最严重的时候，仅巴黎被捕的人数达到了几百人。

尽管如此，仍有新的打砸破坏，据当局称，法国各地有24座建筑物被烧毁或损坏，警方还记录了159辆被烧毁的车辆和几十个垃圾桶被焚毁。据内政部称，还记录了四起针对警察、宪兵和市政警察的袭击事件，但没有警员受伤报告。

昨天当晚，马克龙在推特上感谢警察、宪兵和消防队 "在过去几个晚上的特殊动员"。

现在，法国许多年轻人的暑假已经开始，但政府在一周内一直保持大规模的执法布防。

周一晚上，近45,000名警察和宪兵连续第三晚被动员，试图遏制暴力。周日，巴黎南郊的一位民选代表、L'Haÿ-les-Roses市长Vincent Jeanbrun的家遭到了冲撞车的袭击，使骚乱的暴力程度达到了高潮。

据马克龙总统办公室表示，通过咨询当地民选代表，他希望 "开始一个详细和长期的过程，深入了解导致这些事件的深层原因"。

法新社采访法国社会学家奥利维尔-加朗（Olivier Galland）指出，与2005年一样，暴乱者表达了对警察的 "仇恨"，暴力已经成为 "司空见惯 "的事情，而且排斥感增强，特别是在外国血统和信仰穆斯林的年轻人中，尤其明显。

在这一波危机开始后至此的首次出访中，马克龙周一傍晚与内政部长Gérald Darmanin前往首都的一个警察营房，然后前往巴黎警察总部视察开会。

暴力事件爆发于6月27日，是在17岁的少年纳赫尔Nahel M.遭警察开枪引致死亡后爆发。纳赫尔的家庭是北非裔族。他在南泰尔拒绝服从命令后，被一名骑摩托车的警察近距离射杀。这一幕被业余视频所记录。周日，纳赫尔的外祖母呼吁人们保持冷静，并结束暴力打砸破坏事件。官方报告约有60所学校遭受重大损失。法国雇主协会评估，各个企业商家等经济层面的损失，最少不少于10亿欧元。法国主要的雇主组织呼吁政府为 "失去一切的人 "设立一个 "紧急基金"。

根据司法部的数字，自周五以来，至少有3915人被逮捕（包括1244名未成年人），至少有374名年轻人开始出庭。消息称被捕者中，大部分人都有前科，在警方有涉案记录。

据法新社说，就调查而言，年轻的纳赫尔所驾驶的租来的汽车里的第三名乘员已被国家警察总监察局审问。这个人在事件发生后一直被通缉，他后来主动前往警所。开枪打死纳赫尔的警官仍被拘留。

周一，互联网上支持该警官及其家人的基金已突破百万欧元大关，引发了左翼政治家的愤怒。法国总理博尔内Elisabeth Borne与该援助涉案警员基金倡议保持距离，她称这种事情无助于"安抚 "并质疑该做法的合法性。

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