【视频】骚乱似显平息 马克龙在爱丽舍宫接见受影响城市市长

法国，社会

非裔少年纳埃尔因拒绝路检被警察打死事件一周后，法国骚乱局势似乎现实趋于平息，总统马克龙周二（7月4日）在爱丽舍宫接见受骚乱影响的城市市长，对近几天来的局势进行评估，以 "深就导致事件发生的原因"。

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在事件后的第六个夜晚，法国全国暴力事件明显减少，据内准备周二上午报告，共逮捕了72名参加骚乱者。在这一局势逐渐恢复平静的背景下，马克龙周二在爱丽舍宫会见约240名受骚乱影响的城市市长，他在会见中对连续几夜骚乱后的恢复平静 "非常谨慎"，但认为 "高峰 "已经 "过去"。

马克龙说，"恢复平静能够持续吗？在未来几天和几周，我会非常谨慎。但是，我们在骚乱早期晚间经历的高峰期终于过去了"，他表示，"这是我们所有人都想要的持久的、共和的秩序，我们将为此而努力。这是绝对的优先事项"。

据一位与会者说，总统向市长们表达了对他们几天来采取 "行动 "的 "支持、尊敬和认可"。同时也对“所有的警察、宪兵和市政警察，以及消防员表示同样的郑重感谢"。

周一法国各地举行集会，表达对家里遇袭的L'Haÿ-les-Roses市市长文森特-让布伦的支持，作为危机开始后的首次走访，马克龙在傍晚时在内政部长达尔马宁陪同下前往巴黎17区的贝西耶尔军营，这里是BAC（夜间打击犯罪小组）和部门干预机构驻地。马克龙之后还到巴黎警察总部。其随行人员告诉法新社，马克龙呼吁在当地保持安保 "大规模存在"，以支持恢复平静和秩序。

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03:00 2023年7月4日，法国总统马克龙在爱丽舍宫会见受骚乱影响城市的市长 LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS - POOL

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