法国骚乱渐平息 马克龙考虑经济处罚家长

法国/骚乱

17岁的纳赫尔（Nahel）6月27日驾车被查时逃逸被警察开枪打死，引发全法国的暴力骚乱继续平息，周二夜间仅有16人被捕。没有警员受伤。总统马克龙正在考虑“经济处罚”那些放纵孩子干坏事的家长。

法国总统马克龙向遭受暴力冲突影响的城市的市长发表讲话2023年7月4日巴黎总统府爱丽舍宫。

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小纳赫尔的死亡震撼全法国城镇，打砸抢烧暴力渐渐平息，昨夜有16人被捕，前夜有81人被捕，周五到周六夜间有超过1300人被捕。自6月27日骚乱以来，共有3651人被逮捕。

马克龙有个主意

据《费加罗报》引述《巴黎人报》周二报道，马克龙总统周一晚间在巴黎北部一家小餐馆与打击犯罪小组（BAC）的六名警察交谈，他对6月27日纳赫尔（Nahel）死亡以来动员起来的警察保证了支持，并表示正在考虑对未成年暴乱者的家长实施"经济"处罚。

他解释说："我们需要能够在经济上对初犯（未成年人）的家庭进行惩罚，而且要方便实行。"他补充说，"第一次干蠢事就给家长设立某种最低罚款额"。

法国总统在纳赫尔死亡后的危机会议上已经提到了这一点，并在头几晚的骚乱中提到了这一点。据他说，父母有责任把“他们的孩子”留在家里。

骚乱期间被捕的大多数人是未成年人，年龄在14至18岁之间。

马克龙认为，父母应该对他们孩子的行为负责，因为"共和国的作用不能代替他们做家长的责任"。

司法部长发传单

法国司法部长杜邦-莫雷蒂（Eric Dupond-Moretti）7月5日周三在参议院向政府提问时宣布，他已经"起草了一份传单"，向那些"可能已经忘记"自己义务的"父母"做个"简单说明"。

法新社查阅的这份传单呼吁对纳赫尔死亡后的城市暴力事件的肇事者--其中许多是未成年人--做出"坚定的回应"，其中列出了父母的三项"责任"，司法部长周五在发给法院的一份通知中详细说明了这些父母的民事责任："当你的孩子偷窃、损坏或破坏东西时（......），将命令你支付修理费"。

传单还提到了父母的刑事责任，"如果没有履行父母的义务"。例如，如果"你没有进行干预，阻止可能对你孩子的健康或安全有危险的外出"。或者，如果父母未能"确保遵守"法院下达的夜间禁令。

最后，该传单提醒家长，当他们的孩子被传唤时，他们有义务出庭，否则他们有可能被警察带走或被罚款。

根据大法官的说法，该传单将被分发给所有法院，凡其子女被带到法院，警察局，宪兵队的家长们要人手一份。

政界一部分人支持惩罚放纵孩子参加暴乱的家长，但一些民选代表、法官和家庭协会谴责这个做法太"简单化"，他们认为，由于旨在帮助家庭的系统，包括社会工作者、少年法庭，法官和母婴保护系统的超负荷，社会越来越不站在家庭的一边。

内政部长反仇恨

针对法国舆论将暴力骚乱的主力军指向移民群体，法国内政部长昨天在国会辩驳说，在近4000名被捕者当中，外籍人士占比不到10%。

法国全天新闻台BFMTV网站这条消息下面许多网民留言对内政部长的说法不以为然。有人反驳说，从视频中看到的情况跟内政部长说的两样。还有人称：太虚伪了，应该说，10%是外国人，90%都是入籍的移民。

法国内政部长在国会明显恼怒地结论道，我们既不要憎恨警察，也不要憎恨外国人。

网筹160万欧元给警察

此外，死者纳赫尔的家属指控为肇事警察的家庭筹款可耻，并威胁起诉，该网站已筹到超过163万欧元，来自85000多人捐赠。但在支持受害人一方的压力下，筹款者梅西亚（Jean Messiha）宣布筹款在周二子夜结束。

而网上为死者纳赫尔家庭筹款的数目，截至周二7月4日晚间，超过了40万欧元.。法国司法部长杜邦-莫雷蒂表示，这个筹款情况，恐怕将会更拉仇恨。

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