法国参议院对TiktoK下最后通牒 若不澄清与北京关系将叫停使用

法国/中国/网络安全

法国参议院调查委员会7月6日出台了对中国字节跳动公司旗下的网络社交应用程序TiktoK的调查报告，报告呼吁政府，如果Tiktok不在2024年1月1日前澄清其与中国当局联系的性质，则 "在法国暂停Tiktok，并要求在欧盟范围内暂停使用"。

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除了要求Tiktok澄清与中国政府的关系之外，法国参议院调查委员会还计划要求TikTok对其内容“负责"，因为他们认为Tiktok传播的视频中扮演了 "主动的角色"，特别是在最近在法国爆发的城市暴力事件时进行了"有针对性的操作"。

报告撰写者，法国参议院独立政党团体Les Indépendants集团主席t马绿磊参议员（Claude Malhure）坚持认为TikTok非常依赖其母公司字节跳动（ByteDance） ，虽然该公司 "出于不透明的原因 "设在开曼群岛，但公司完全由中国股东拥有和控制，他们有义务尊重他们国家的法律。

Tiktok被指控对记者进行监视和远程地理定位，将用户数据转移到中国，并为中国或其盟友的利益服务，尤其是在入侵乌克兰期间的俄罗斯。此外，由于他容易 "上瘾 "，并且经常传播虚假信息，参议员们建议对未成年人 "在使用60分钟后阻止使用"。

最后，他们要求Tiktok与反对视听盗版的作家协会 "谈判达成一项公平的协议"，并为该平台上使用的音乐出版商提供更公平的报酬。

今年三月，马绿磊参议员牵头发起了调查活动，其原因是对该平台缺乏信任，因为他认为无法肯定TikTok不是一个潜在的传播虚假信息或非民主政权的政治操纵工具，也无法保证用户的数据安全。

马绿磊参议员主张对社交网络采取强硬态度，他经常谴责社交网络的过度行为，近日巴黎郊区17岁的年轻人纳埃尔之死所引发的大规模骚乱就与社交网络有密切的关联。昨天周三，他在与法国政府的一次听证会上表示： "社会网络对暴力的传播负有责任，美国前总统奥巴马就曾经说过，这些网络已经成为对民主国家的主要威胁之一。" 他认为这些都是证据。

法国政府表示，倘若发生进一步骚乱，政府将考虑 "暂停社交网络的功能"。

而来自中国的Tiktok在新冠疫情封足期间已经成为最受欢迎的青少年社交平台之一。除了脸书，推特等其他社交网络平台的共同点之外，Tiktok的特点还在于他与中国政府之间的关联以及他在内容审查尤其是涉及维吾尔人问题，以及个人数据等多个方面都引发外界担忧。

在今年6月初参议院调查委员会举行的听证会上，TikTok在法国的两位高管在回答提问时，一味否认与中国官方的联系，并且强调他们从未见过负责字节跳动海外副总裁，据说拥有加拿大与中国双重国籍赵添，他们的回答并未说服参议院调查小组。

尽管TikTok声称与其在中国 "完全分离"，但它在西方正面临越来越多的限制，西方的主要担忧是它将用户数据传输到中国，因为在中国，公司与个人有义务向政府传送存储在其服务器上的数据。

去年2月，欧盟委员会，欧洲议会，要求他们的雇员从他们的智能手机上删除该应用程序。英国、丹麦、美国和加拿大已经在应用这一预防措施。法国政府今年3月决定追随其他西方国家，禁止其250万公务员在工作手机上下载和使用该社交网络。

美国蒙大拿州决定从2024年1月1日起禁止TikTok，其他州也可能效仿，美国国会与白宫也正在考虑推出类似的法案。

据统计，大约有1.5亿美国人和同样数目的欧洲人每个月使用Tiktok应用程序。

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