视频 欧洲阿丽亚娜5号火箭成功最后一次升空

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欧洲阿丽亚娜5型火箭于星期四（7月6日）从法属圭亚那库鲁航天中心成功发射升空，将两颗卫星送入轨道后，也就此结束了其长达27年的服役生涯，请看France24视频。

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阿丽亚娜五号火箭于最后一次升空进入太空，标准欧洲太空成功的这颗火箭星期四（7月6日）从法属圭亚那库鲁航天中心成功发射升空，将两颗卫星送入轨道包括一颗法军卫星后，也就此结束了其长达27年的服役生涯，

本次使命首先是象征性，在法属圭亚那库鲁的居民聚集在一起告别火箭，因为这已经为他们27年生活的一部分。

虽然该项目在 1996 年首次启动时起步并不顺利，由于计算机错误导致发射首个阿丽亚娜5号火箭起飞40 秒后爆炸。

现在法国主导的这个阿丽亚娜5号火箭发射器取得了令人难以置信的成功，在工业、商业方面，而且其绝对的可靠性高达 98%，如同瑞士钟表。

短短几年内阿丽亚娜五号已成为发射商业卫星的标杆火箭，使欧洲成为重要的航天强国。

不过近期自 Space X 等私营公司的日益激烈的竞争改变了太空格局，面对现实阿丽亚娜五号被淘汰，为了与市场保持同步，它应该被阿丽亚娜六号取代。

该项目比原计划晚了数年，预计要到 2024 年才能启动这将导致欧洲 40 年来首次无法进入太空。

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