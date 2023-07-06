17岁少年之死：涉事警察继续蹲监狱

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法院裁定，枪杀17岁少年纳赫尔的涉事警察继续关押在狱中。法国总统马克龙强调“秩序与平静”。

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位于巴黎郊区的凡尔赛上诉法院周四裁定，在6月27日的交通检查中杀害17岁少年纳赫尔的警察，继续被关押在监狱中。周四，法国在全国各地都经历了震惊世界的城市暴力之后，局势“几乎”恢复了“正常”。

法国总统马克龙在前往位于法国西南部的波城时承诺，要“继续努力”应对2005年以来前所未有的骚乱所显示的社区困难。马克龙强调，“首要的回应，是秩序、平静、和谐”。

法国总理博尔内在访问遭受破坏和抢劫的位于卡尔瓦多斯地区的利雪（Lisieux）时，则高兴地说，“我们几乎恢复了正常的状态”。

法国总理补充说：“我们需要弄明白，需要花时间进行诊断。”她批评法国的右翼和极右翼对骚乱进行“简单化”的分析，批评他们将暴力事件归咎于对移民的管理不善。

在巴黎郊区的凡尔赛，凡尔赛上诉法院的调查庭决定继续关押6月27日在南泰尔枪杀17岁少年纳赫尔的警察。纳赫尔之死在全法国引发了骚乱和暴动。

这名涉事的摩托车警察今年38岁，于6月29日因故意杀人罪被起诉，并被关进监狱。他随后申请释放，但凡尔赛上诉法院周四裁定，继续将这名警察关押在监狱中。

涉事警察的律师Laurent-Franck Liénard在一电视频道上表示，继续监禁将让警察“完全绝望”，造成新的“噩梦”。

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