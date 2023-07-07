广美·罗林反驳阿兰·德龙子女们对她的指控

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法国著名影星阿兰·德龙的子女们日前控告德龙日本女朋友广美·罗林（Hiromi Rolin）对其进行精神骚扰并剥夺他们父亲的自由。广美·罗林周五对此进行反驳。

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法新社周五报道，针对阿兰·德龙子女们的两项投诉，特别是精神骚扰的指控，今年66岁的广美·罗林周五通过律师进行了反驳，她特别反驳了德龙子女们所说的在德龙位于卢瓦雷省（Loiret）的杜希-蒙科邦 (Douchy-Montcorbon)庄园中所发生的事情。

法新社报道，在蒙塔日检察官办公室就阿兰·德龙子女们的投诉展开预调查的第二天，广美·罗林的律师亚辛·布兹鲁(Me Yassine Bouzrou)在发给法新社的声明中写道，这位低调的六十多岁的老人“对她被指控的以及媒体广泛报道的所有事实给与反驳”。

广美·罗林是日本艺术家，2019年在阿兰·德龙中风后，她开始住在德龙位于卢瓦雷省的杜希-蒙科邦(Douchy-Montcorbon)庄园里。近日，德龙的子女们提出诉讼，称父亲被广美·罗林精神骚扰，并指控广美·罗林剥夺其父亲的自由。

阿兰·德龙的子女们称广美·罗林是阿兰·德龙的“陪伴女人”，但是，2021年，当阿兰·德龙接受法国一家电视台（TV5 Monde）采访时，他称广美·罗林是他的“日本伴侣”。

根据德龙子女们的律师克里斯托夫·阿耶拉(Me Christophe Ayela)，自2019年德龙中风事故发生以来，广美·罗林“从未停止使用各种手段和威胁将阿兰·德龙与他的亲戚、朋友和家人隔离开来”。

然而，在一部电视（TV5 Monde）纪录片中，德龙却赞扬了罗林“在（他）康复期间”的存在。此外，2021年9月，德龙在广美·罗林的陪伴下出席了让·保罗·贝尔蒙多(Jean-Paul Belmondo)的葬礼。有人说，今年5月，在德龙儿子阿兰·法比安 (Alain-Fabien)的电影预映会上，广美·罗林也陪伴在德龙的身边。

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